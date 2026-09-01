16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В День знаний в лицее "Созвездие" старшеклассники поговорили с ветераном СВО Владимиром Харьковым "Флагманы образования" в Самарской области: продлена регистрация на индивидуальные конкурсные треки Арсений Федоров, студент самарского политеха: "В ИТ мне нравится все" Каждый третий родитель готов отдать ребенка в колледж, 35% считают условия поступления в вузы сложными (опрос ВСК) В Самарской области прошла августовская конференция работников образования

Образование Общество

В День знаний в лицее "Созвездие" старшеклассники поговорили с ветераном СВО Владимиром Харьковым

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В День знаний в Самарской области по традиции отметили начало учебного года. В самарском лицее "Созвездие" ученики пообщались с ветераном специальной военной операции Владимиром Харьковым. Владимир — выпускник второго потока региональной программы "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. До этого, еще во время службы, он заочно прошел прошел обучение по президентской программе "Время героев" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Фото: самарский филиал Госфонда Защитники Отечества

Ветеран тепло поздравил школьников с Днем знаний, но сразу перешел от поздравлений к серьезному разговору. Он рассказал ребятам свою личную историю, призвав их беречь дружбу: "Без плеча товарища в бою невозможно".

Главными темами встречи стали преемственность поколений, важность изучения истории и духовное развитие России. Ветеран убежден: история повторяется, и лучший способ подготовиться к будущему — знать прошлое.

Разговор вышел двусторонним: гость активно задавал вопросы детям, а те, в свою очередь, не стеснялись спрашивать. Особый интерес у ребят вызвали летные будни ветерана, ведь Владимир служил в Воздушно-десантных войсках.

Владимир передал директору книгу о своих сослуживцах для музея, чтобы память о героях жила вечно.
С началом СВО Владимир Харьков, которому на тот момент уже было 50 лет, принял твердое решение идти добровольцем. Несмотря на два отказа из-за возраста, он не сдался. После объявления частичной мобилизации, расширившей возрастные рамки, он оформил доверенность на управление бизнесом, написал рапорт и явился в военкомат.

В составе подразделения в зоне СВО принимал участие в ожесточенных боевых действиях на Херсонском и Запорожском направлениях. На передовой Владимир Евгеньевич получил тяжелое ранение и контузию. В 2024 году после лечения в госпитале он был уволен из рядов Вооруженных Сил по состоянию здоровья, имея на тот момент воинское звание подполковника.

За проявленное мужество и героизм на полях сражений Владимир Харьков был удостоен множества государственных и ведомственных наград, среди которых: медали Суворова и Дмитрия Устинова, медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степени, "За отличие в воинской службе", а также памятная медаль "Участнику специальной военной операции", знак отличия офицеров Тыла ВС РФ и другие. Кроме того, он имеет звания "Ветеран боевых действий" и "Ветеран труда" Российской Федерации.

Параллельно Владимир Евгеньевич ведет масштабную общественную работу. Он является руководителем представительства в Самарской области Ассоциации Выпускников Училищ Тыла, а также возглавляет Самарское городское местное отделение СРО ВООВ "Боевое Братство".

Сотрудники самарского филиала фонда "Защитники Отечества" также тесно взаимодействуют с ним в вопросах реабилитации и помощи ветеранам СВО, отмечая важность проводимых им патриотических мероприятий.

И то, что Владимир Евгеньевич продолжает эту работу в разных форматах — от общественной деятельности до личных разговоров с детьми, — делает его вклад особенно значимым: он не просто рассказывает о прошлом, а помогает строить будущее, в котором уважение к подвигу становится естественной частью мировоззрения.

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4