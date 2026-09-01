В День знаний в лицее "Созвездие" старшеклассники поговорили с ветераном СВО Владимиром Харьковым

В День знаний в Самарской области по традиции отметили начало учебного года. В самарском лицее "Созвездие" ученики пообщались с ветераном специальной военной операции Владимиром Харьковым. Владимир — выпускник второго потока региональной программы "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. До этого, еще во время службы, он заочно прошел прошел обучение по президентской программе "Время героев" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Ветеран тепло поздравил школьников с Днем знаний, но сразу перешел от поздравлений к серьезному разговору. Он рассказал ребятам свою личную историю, призвав их беречь дружбу: "Без плеча товарища в бою невозможно".

Главными темами встречи стали преемственность поколений, важность изучения истории и духовное развитие России. Ветеран убежден: история повторяется, и лучший способ подготовиться к будущему — знать прошлое.

Разговор вышел двусторонним: гость активно задавал вопросы детям, а те, в свою очередь, не стеснялись спрашивать. Особый интерес у ребят вызвали летные будни ветерана, ведь Владимир служил в Воздушно-десантных войсках.

Владимир передал директору книгу о своих сослуживцах для музея, чтобы память о героях жила вечно.

С началом СВО Владимир Харьков, которому на тот момент уже было 50 лет, принял твердое решение идти добровольцем. Несмотря на два отказа из-за возраста, он не сдался. После объявления частичной мобилизации, расширившей возрастные рамки, он оформил доверенность на управление бизнесом, написал рапорт и явился в военкомат.

В составе подразделения в зоне СВО принимал участие в ожесточенных боевых действиях на Херсонском и Запорожском направлениях. На передовой Владимир Евгеньевич получил тяжелое ранение и контузию. В 2024 году после лечения в госпитале он был уволен из рядов Вооруженных Сил по состоянию здоровья, имея на тот момент воинское звание подполковника.

За проявленное мужество и героизм на полях сражений Владимир Харьков был удостоен множества государственных и ведомственных наград, среди которых: медали Суворова и Дмитрия Устинова, медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степени, "За отличие в воинской службе", а также памятная медаль "Участнику специальной военной операции", знак отличия офицеров Тыла ВС РФ и другие. Кроме того, он имеет звания "Ветеран боевых действий" и "Ветеран труда" Российской Федерации.

Параллельно Владимир Евгеньевич ведет масштабную общественную работу. Он является руководителем представительства в Самарской области Ассоциации Выпускников Училищ Тыла, а также возглавляет Самарское городское местное отделение СРО ВООВ "Боевое Братство".

Сотрудники самарского филиала фонда "Защитники Отечества" также тесно взаимодействуют с ним в вопросах реабилитации и помощи ветеранам СВО, отмечая важность проводимых им патриотических мероприятий.

И то, что Владимир Евгеньевич продолжает эту работу в разных форматах — от общественной деятельности до личных разговоров с детьми, — делает его вклад особенно значимым: он не просто рассказывает о прошлом, а помогает строить будущее, в котором уважение к подвигу становится естественной частью мировоззрения.