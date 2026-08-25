16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Студенты Самарского политеха создали прототип 3D-сканера для лифтовых шахт Президент наградил сотрудника СамГТУ медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" Правительство Самарской области и индустриальные партнеры оценили инфраструктуру ПГУТИ Суд расторг концессионное соглашение о строительстве школы в Крутых Ключах В Самарской области участники СВО могут пройти бесплатное обучение в "Школе фермеров"

Образование Общество

Студенты Самарского политеха создали прототип 3D-сканера для лифтовых шахт

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Студенты белебеевского филиала Самарского политеха под руководством начальника информационно-вычислительного центра Кирилла Фролова разрабатывают инновационный измерительный комплекс для автоматического сканирования лифтовых шахт. В настоящее время создана трехмерная модель объекта с указанием всех отклонений.

"Мы выбрали эту тему, потому что при установке лифтового оборудования особенно важна точность измерений. Даже небольшое отклонение стен или углов шахты может усложнить монтаж направляющих, увеличить сроки работ и привести к дополнительным затратам, — отмечает Кирилл Фролов. — Самое важное в проекте — сделать процесс измерения более безопасным и объективным. Специалист должен получать подробную информацию о шахте без необходимости выполнять большое количество ручных измерений на разных уровнях".

Существующая практика обследования шахт рулеткой или ручным лазерным дальномером отнимает много времени и требует присутствия человека внутри потенциально опасного объекта. Кроме того, такими способами сложно получить полную информацию о геометрии шахты по всей ее высоте.
Разработка студентов призвана сделать этот процесс безопасным и высокоточным. Основной элемент системы — лидар (оптический сенсор, который "сканирует" пространство вокруг себя), закрепленный на подвижной платформе. Во время движения он измеряет расстояния до стен, углов, выступов и других элементов шахты. Полученные данные передаются на компьютер, где из них формируется облако точек, а затем — точная трехмерная модель. Система автоматически рассчитывает отклонения стен и размеров шахты от заданной геометрии.

Проект находится на этапе создания и испытания первого прототипа. В настоящее время создана трехмерная модель конструкции, которая используется для расчета нагрузок, подбора приводов и оценки работы механизма перемещения. В долгосрочной перспективе планируется создать законченный измерительный комплекс для применения на строительных объектах. Такой комплекс сможет использоваться не только перед установкой лифта, но и при техническом обследовании, реконструкции и создании цифрового двойника здания.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6