Дети знают: школьники стали преподавателями по кибербезопасности в новом проекте "Ростелекома"

В преддверии нового учебного года "Ростелеком" представил проект об основных правилах безопасного поведения в интернете "Дети знают". Курс из 18 видеоуроков, которые ведут ребята от 6 до 14 лет, бесплатно доступен на образовательной онлайн-платформе "Ростелеком Лицей". Проект реализован при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде.
Проект разделен на три возрастные группы: младшую (6–9 лет), среднюю (10–13 лет) и старшую (14–17 лет), что позволило адаптировать контент к особенностям восприятия информации детьми разных возрастов. При этом проблемы, с которыми они могут столкнуться в сети, зачастую одни и те же. Каждый модуль состоит из пяти тем: защита пароля, фишинг, социальная инженерия, мошенничество в компьютерных играх и соцсетях. Для того чтобы говорить об угрозах в сети на доступном для детей языке, ведущими проекта стали их сверстники.
Съемки прошли в детском лагере "Кампус 360" в Рязанской области. В кастинге приняли участие десятки детей разных возрастов. Ведущими "Дети знают" стали: Аделя Сафиуллина, Костя Логинов и Мика Рахманина (младшая группа); Алёна Пустовалова и Ярослав Ларин (средняя группа); Лиза Сычева и Семён Широков (старшая группа). Самому младшему участнику проекта шесть лет, старшему — 14.
Каждый блок включает серию лекций и интервью с популярными актерами и блогерами. О допущенных в интернете ошибках и своем опыте столкновения с киберугрозами ведущим проекта рассказали актриса Карина Кагра, блогеры Алексей Янгер и Алёна Риви.
Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента "Ростелекома":
"Интернет уже давно стал неотъемлемой частью жизни: здесь дети учатся, общаются, играют и отдыхают. Наша задача — научить их жить в цифровом мире безопасно. Поэтому считаем важным говорить с детьми о киберугрозах на понятном им языке. Уверены, что проект "Дети знают" на платформе "Ростелеком Лицей" — это движение к тому, чтобы каждый ребенок уверенно и безопасно пользовался интернетом".
Мика Рахманина, ведущая проекта "Дети знают", 8 лет:
"Это был мой первый опыт работы ведущей, было очень интересно! Из сценариев я запомнила важную мысль о том, что перед публикацией надо проверять фотографии — нет ли на них подсказок для мошенников, например, домашнего адреса или номера школы. А еще я теперь я знаю, что — пароль должен быть сложным, чтобы мошенникам было тяжелее его взломать".
Ярослав Забелин, ведущий проекта "Дети знают", 10 лет:
"Рад стать частью проекта "Дети знают" от "Ростелекома". Считаю, что школьникам важно знать про кибербезопасность, ведь в наше время очень много мошенников. Уверен, что лайфхаки, о которых мы рассказали в проекте, будут полезны всем моим друзьям: нельзя переходить по незнакомым ссылкам, называть номер банковской карты или передавать логин и пароль от своего аккаунта в соцсети".
Бесплатный курс по кибербезопасности для детей-подростков доступен по ссылке после регистрации. В разделе "Киберграмотность" на сайте "Ростелекома" также можно ознакомиться с другими проектами по кибербезопасности для учителей, детей и их родителей.
"Ростелеком" ― соучредитель Альянса по защите детей в цифровой среде, который объединяет крупнейшие компании ИТ, медиа и телеком-отраслей. Миссия альянса — развивать безопасное интернет-пространство для детей. 1 сентября 2026 года альянс отметит свое пятилетие. "Ростелеком" активно поддерживает общественные инициативы и ведет просветительскую деятельность по кибербезопасности среди людей всех возрастов.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово