В Самарской области на две недели продлены лимиты на АЗС

На две недели продлены временные лимиты по отпуску топлива на автозаправках Самарской области. Об этом в своем канале в Мах сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Вместе с тем, мы прислушались к обращениям жителей и приняли решение частично снять ограничения на продажу бензина в канистры, но не более 10 литров в одни руки.
При этом поручил минпромторгу региона продолжить ежедневный мониторинг ситуации на автозаправочных станциях. Нужно быть в постоянном контакте с компаниями-поставщиками топлива, чтобы оперативно реагировать на любые изменения. Важно не допускать и необоснованного роста цены за литр топлива на независимых АЗС.
Следим за ситуацией. При этом прошу вас не поддаваться на какие-либо провокации. А всем, кто занимается дестабилизацией общества, хочу сказать одно: у вас ничего не получится. Мы ситуацию с топливом знаем и оперативно реагируем", — написал глава региона.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит