В Самарской области на две недели продлены лимиты на АЗС

На две недели продлены временные лимиты по отпуску топлива на автозаправках Самарской области. Об этом в своем канале в Мах сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Вместе с тем, мы прислушались к обращениям жителей и приняли решение частично снять ограничения на продажу бензина в канистры, но не более 10 литров в одни руки.

При этом поручил минпромторгу региона продолжить ежедневный мониторинг ситуации на автозаправочных станциях. Нужно быть в постоянном контакте с компаниями-поставщиками топлива, чтобы оперативно реагировать на любые изменения. Важно не допускать и необоснованного роста цены за литр топлива на независимых АЗС.

Следим за ситуацией. При этом прошу вас не поддаваться на какие-либо провокации. А всем, кто занимается дестабилизацией общества, хочу сказать одно: у вас ничего не получится. Мы ситуацию с топливом знаем и оперативно реагируем", — написал глава региона.