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Губернатор Власть и политика

В Самарской области на две недели продлены лимиты на АЗС

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На две недели продлены временные лимиты по отпуску топлива на автозаправках Самарской области. Об этом в своем канале в Мах сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

"Вместе с тем, мы прислушались к обращениям жителей и приняли решение частично снять ограничения на продажу бензина в канистры, но не более 10 литров в одни руки.

При этом поручил минпромторгу региона продолжить ежедневный мониторинг ситуации на автозаправочных станциях. Нужно быть в постоянном контакте с компаниями-поставщиками топлива, чтобы оперативно реагировать на любые изменения. Важно не допускать и необоснованного роста цены за литр топлива на независимых АЗС.

Следим за ситуацией. При этом прошу вас не поддаваться на какие-либо провокации. А всем, кто занимается дестабилизацией общества, хочу сказать одно: у вас ничего не получится. Мы ситуацию с топливом знаем и оперативно реагируем", — написал глава региона. 

Гид потребителя

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