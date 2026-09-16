Оператор АЗС из Самары стала победителем конкурса профмастерства

Ксения Гладкова, оператор АЗС сети "Газпромнефть" на федеральной трассе М-5 "Урал" в Самарской области, стала победителем конкурса профессионального мастерства в номинации "Лучший оператор АЗС".
В рамках ежегодного состязания — конкурса профессионального мастерства — компания "Газпром нефть" выявила лучших работников нефтебаз, парков бензовозов и автозаправочных станций. В текущем году мероприятие прошло дистанционно, в онлайн формате. Ключевое внимание было уделено оценке знаний участников и обмену передовыми практиками для оптимизации логистических процессов и улучшения клиентского сервиса.
Конкурсные испытания на этапе тестирования проводились с июня по август. В отборочном туре свои силы попробовали свыше 3 тыс. профессионалов из России и государств СНГ: руководители и сотрудники АЗС, операторы и инженеры нефтебаз, метрологи, лаборанты, электрослесари и водители топливозаправщиков. До финала дошло более 160 конкурсантов, из которых 44 специалиста удостоились наград.
Соревнование дает сотрудникам возможность показать уровень своих компетенций и поделиться накопленным опытом с коллегами. Лидеры рейтинга получают не только денежные вознаграждения, но и расширенные перспективы для дальнейшего карьерного развития.
По словам Светланы Колесниковой, начальника отдела по работе с персоналом сегмента сбыта моторных топлив "Газпром нефти", состязание профессионалов вновь продемонстрировало высокий уровень специалистов команды в сфере топливной логистики. За плечами многих — многолетнее обучение, сотни отработанных смен и тысячи принятых решений, зачастую в сложных условиях, чтобы миллионы водителей могли заправляться на АЗС спокойно и уверенно.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово