Оператор АЗС из Самары стала победителем конкурса профмастерства

Ксения Гладкова, оператор АЗС сети "Газпромнефть" на федеральной трассе М-5 "Урал" в Самарской области, стала победителем конкурса профессионального мастерства в номинации "Лучший оператор АЗС".

В рамках ежегодного состязания — конкурса профессионального мастерства — компания "Газпром нефть" выявила лучших работников нефтебаз, парков бензовозов и автозаправочных станций. В текущем году мероприятие прошло дистанционно, в онлайн формате. Ключевое внимание было уделено оценке знаний участников и обмену передовыми практиками для оптимизации логистических процессов и улучшения клиентского сервиса.

Конкурсные испытания на этапе тестирования проводились с июня по август. В отборочном туре свои силы попробовали свыше 3 тыс. профессионалов из России и государств СНГ: руководители и сотрудники АЗС, операторы и инженеры нефтебаз, метрологи, лаборанты, электрослесари и водители топливозаправщиков. До финала дошло более 160 конкурсантов, из которых 44 специалиста удостоились наград.

Соревнование дает сотрудникам возможность показать уровень своих компетенций и поделиться накопленным опытом с коллегами. Лидеры рейтинга получают не только денежные вознаграждения, но и расширенные перспективы для дальнейшего карьерного развития.

По словам Светланы Колесниковой, начальника отдела по работе с персоналом сегмента сбыта моторных топлив "Газпром нефти", состязание профессионалов вновь продемонстрировало высокий уровень специалистов команды в сфере топливной логистики. За плечами многих — многолетнее обучение, сотни отработанных смен и тысячи принятых решений, зачастую в сложных условиях, чтобы миллионы водителей могли заправляться на АЗС спокойно и уверенно.