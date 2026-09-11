Началось голосование за обеспечение мобильным доступом к сети Интернет малых населенных пунктов в 2027 году

По всей России началось голосование за обеспечение мобильным доступом к сети Интернет населенных пунктов с численностью от 100 до 1000 жителей в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" (проект УЦН 2.0).

На территории Самарской области проект УЦН 2.0 реализуется с 2021 года. В период с 2021 по 2024 годы проект УЦН 2.0 реализован в 131 населенном пункте (охват: 30 547 жителей).

Министерство цифрового развития и связи Самарской области напоминает, что голосование происходит по экстерриториальному признаку. Другими словами, голосовать за населенный пункт могут не только его жители, но и любой, зарегистрированный в Самарской области гражданин. Жители населенного пункта, где пока нет интернета, могут пригласить своих родных и знакомых поучаствовать в голосовании, чтобы всегда быть на связи. Таким образом любой житель региона старше 18 лет может повлиять на то, где появится мобильный Интернет уже в следующем году.

С 31 августа 2026 г. на портале Госуслуг обновлена официальная страница голосования. Подробную информацию о ходе голосования 2026 года, а также информацию об уже проведенных ранее голосованиях 2021–2025 годов можно посмотреть по ссылке.

Проголосовать можно двумя способами:

онлайн на Госуслугах (https://www.gosuslugi.ru/inet);

направив письмо по Почте России в Минцифры России по адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.

Заявление может быть индивидуальным или коллективным. Письмо должно содержать Ф.И.О., адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населённый пункт, за который отдаются голоса. При подсчете "бумажных голосов" будут учитываться письма, поступившие в Минцифры России не позднее 9 ноября 2025 года включительно.