Началось голосование за обеспечение мобильным доступом к сети Интернет малых населенных пунктов в 2027 году

По всей России началось голосование за обеспечение мобильным доступом к сети Интернет населенных пунктов с численностью от 100 до 1000 жителей в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" (проект УЦН 2.0).
На территории Самарской области проект УЦН 2.0 реализуется с 2021 года. В период с 2021 по 2024 годы проект УЦН 2.0 реализован в 131 населенном пункте (охват: 30 547 жителей).
Министерство цифрового развития и связи Самарской области напоминает, что голосование происходит по экстерриториальному признаку. Другими словами, голосовать за населенный пункт могут не только его жители, но и любой, зарегистрированный в Самарской области гражданин. Жители населенного пункта, где пока нет интернета, могут пригласить своих родных и знакомых поучаствовать в голосовании, чтобы всегда быть на связи. Таким образом любой житель региона старше 18 лет может повлиять на то, где появится мобильный Интернет уже в следующем году.
С 31 августа 2026 г. на портале Госуслуг обновлена официальная страница голосования. Подробную информацию о ходе голосования 2026 года, а также информацию об уже проведенных ранее голосованиях 2021–2025 годов можно посмотреть по ссылке.
Проголосовать можно двумя способами:
- онлайн на Госуслугах (https://www.gosuslugi.ru/inet);
- направив письмо по Почте России в Минцифры России по адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.
Заявление может быть индивидуальным или коллективным. Письмо должно содержать Ф.И.О., адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населённый пункт, за который отдаются голоса. При подсчете "бумажных голосов" будут учитываться письма, поступившие в Минцифры России не позднее 9 ноября 2025 года включительно.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???