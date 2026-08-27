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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн выходит в премиальный сегмент с новой линейкой тарифов

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн запускает отдельное премиальное предложение для клиентов с тремя тарифами — premium M, premium L, premium XL*. Получить специальные условия могут как новые, так и действующие клиенты, выбравшие соответствующий тариф**. В основе предложения — премиум-обслуживание, расширенная защита, выгодный роуминг и цифровые сервисы, а также возможность поделиться привилегиями с семейными номерами.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Одной из ключевых особенностей стал премиальный доступ в сети Билайна. Он позволит клиентам премиальной линейки получать приоритетный доступ к ресурсам сети в моменты высокой нагрузки, например, в метро, на стадионах, концертах и других местах большого скопления людей.

Изменится и обслуживание. Премиальные клиенты смогут быстрее соединяться со специалистом контактного центра Билайна без длительного ожидания. Во все три тарифа войдут защита от спама и мошенников, защита от несанкционированной замены сим-карты и 1 ТБ в Облаке Билайн (6+)***. В зависимости от тарифа также будут доступны безлимитный интернет, пакеты связи за границей и скидки до 100% на дополнительные номера для близких. Для пользователей тарифа premium XL также будет работать "вечный номер" — он остается закреплен за владельцем даже при длительной блокировке.

"Мы выходим в премиальный сегмент с отдельным продуктом. Премиальность — это не просто больше гигабайт и минут. Это прежде всего другой опыт взаимодействия с оператором: приоритет в сети в моменты высокой нагрузки, быстрое решение вопросов, дополнительная защита, удобная связь в поездках и возможности для близких. Вокруг этого мы и строили новую линейку тарифов", — рассказывает Олег Решетин, заместитель генерального директора Билайна.

Для новых клиентов линейка premium M, premium L, premium XL будет доступна в виде отдельных тарифов стоимостью от 1300 до 4000 рублей в месяц. Они включают от 2000 до 5000 минут и 1024 ГБ, на старших уровнях — безлимитный мобильный интернет и пакеты для роуминга. Чем выше уровень, тем шире набор сервисных и цифровых возможностей.

* premium — премиум (премиальный).

** Территория действия услуги, ограничения и подробности на beeline.ru.

*** Облако Билайн (6+) для ряда абонентов Билайна на устройствах с выходом в Интернет в сети оператора. Может быть платным. Подробнее: beeline.ru.

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Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

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