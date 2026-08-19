Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финишную прямую — техническая готовность объекта уже достигла 85%. Об этом сообщает региональный минтранс.

Из запланированных 205 тыс. кв. м покрытия уложено почти 179 тыс., на что потребовалось более 22,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. Работы идут с применением современных технологий: перегружатель сохраняет однородную температуру смеси, а вместо обычного асфальта используют щебеночно-мастичный состав на полимерно-битумном вяжущем — это обеспечит повышенную износостойкость дороги.

Завершить ремонт планируют до 1 сентября.

Напомним, сейчас приводят в порядок участок от ул. Мичурина до пр. Кирова протяженностью 7,8 км в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В прошлом году уже отремонтировали отрезок от Кирова до выезда из города, так что после окончания всех работ в этом году 17,2-километровая магистраль будет полностью соответствовать нормативам на всем протяжении.