16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финишную прямую Техническая готовность Московского шоссе в Самаре достигла 85% В Красноярском районе завершается ремонт дороги к поселку Яблоневый В Волжском районе начинается капремонт путепровода через железную дорогу В Волжском районе отремонтировали подъезд к селу Лопатино

Дорожное строительство Транспорт и связь

Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финишную прямую

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финишную прямую — техническая готовность объекта уже достигла 85%. Об этом сообщает региональный минтранс.

Из запланированных 205 тыс. кв. м покрытия уложено почти 179 тыс., на что потребовалось более 22,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. Работы идут с применением современных технологий: перегружатель сохраняет однородную температуру смеси, а вместо обычного асфальта используют щебеночно-мастичный состав на полимерно-битумном вяжущем — это обеспечит повышенную износостойкость дороги.

Завершить ремонт планируют до 1 сентября.

Напомним, сейчас приводят в порядок участок от ул. Мичурина до пр. Кирова протяженностью 7,8 км в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В прошлом году уже отремонтировали отрезок от Кирова до выезда из города, так что после окончания всех работ в этом году 17,2-километровая магистраль будет полностью соответствовать нормативам на всем протяжении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6