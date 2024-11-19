В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

В бюджете Самарской области на 2025 г. предусмотрели 6,4 млрд руб. на строительство и реконструкцию дорогах. О каких именно объектах идет речь, во вторник, 19 ноября, во время заседания профильного комитета губдумы рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Неретин.

Одна из развязок будет находиться на пересечении ул. Авроры и Московского шоссе

В частности, по его словам, планируется завершить первый этап строительства магистрали Центральной — от Ракитовского шоссе до Обводной дороги. Вопрос о финансировании второго этапа пока находится в стадии проработки.

Также в 2025 г. выделят средства на продление ул. Авроры в Самаре — от Московского шоссе до Ново-Садовой. Проект предусматривает строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и ул. Авроры в виде тоннеля.

Планируется приступить и к строительству дублера Московского шоссе — от Ташкентской до Северного переулка. Он будет двухполосным с тротуарами и велодорожками.

Кроме того, предусмотрено финансирование строительства пятого этапа Северного шоссе. Проект предусматривает обустройство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под железнодорожным переездом в Крутых Ключах.