В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

В бюджете Самарской области на 2025 г. предусмотрели 6,4 млрд руб. на строительство и реконструкцию дорогах. О каких именно объектах идет речь, во вторник, 19 ноября, во время заседания профильного комитета губдумы рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Неретин.
В частности, по его словам, планируется завершить первый этап строительства магистрали Центральной — от Ракитовского шоссе до Обводной дороги. Вопрос о финансировании второго этапа пока находится в стадии проработки.
Также в 2025 г. выделят средства на продление ул. Авроры в Самаре — от Московского шоссе до Ново-Садовой. Проект предусматривает строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и ул. Авроры в виде тоннеля.
Планируется приступить и к строительству дублера Московского шоссе — от Ташкентской до Северного переулка. Он будет двухполосным с тротуарами и велодорожками.
Кроме того, предусмотрено финансирование строительства пятого этапа Северного шоссе. Проект предусматривает обустройство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под железнодорожным переездом в Крутых Ключах.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.