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Проект дублера Московского шоссе прошел госэкспертизу Зачищать территорию для продления ул. Авроры начнут в этом году Через реку Самару построят еще один мост за 3 млрд рублей В Тольятти завершаются работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" На ремонтируемом участке по ул. 22 Партсъезда уложили асфальт

Дорожное строительство Транспорт и связь

Проект дублера Московского шоссе прошел госэкспертизу

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024–2025 гг. на строительство дублера Московского шоссе в Самаре выделят 701,3 млн рублей. Об этом говорится в проекте постановления регионального правительства.

Согласно документу, средства выделят по поручению врио первого вице-губернатора Михаил Смирнова и в связи с получением положительного заключения государственной экспертизы на проект.

"В 2024 г. финансирование составит 203,6 млн рублей, в 2025 г. — 497,68 млн рублей", — указано в документе.

В целом же строительство дороги оценивают в 1,5 млрд рублей. Дублер будет проходить параллельно Московскому шоссе на участке от Ташкентской до Северного переулка. Он будет двухполосным. Протяженность составит 3,3 км. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. 

Дублер обеспечит съезд с Московского шоссе к жилому комплексу "Кислород", который СОФЖИ строит за ТЦ Metro. Также для обеспечения транспортной доступности ЖК планируется реконструкция ул. Пятая линия. Она соединит Московское и Ракитовское шоссе.

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