Проект дублера Московского шоссе прошел госэкспертизу

В 2024–2025 гг. на строительство дублера Московского шоссе в Самаре выделят 701,3 млн рублей. Об этом говорится в проекте постановления регионального правительства.
Согласно документу, средства выделят по поручению врио первого вице-губернатора Михаил Смирнова и в связи с получением положительного заключения государственной экспертизы на проект.
"В 2024 г. финансирование составит 203,6 млн рублей, в 2025 г. — 497,68 млн рублей", — указано в документе.
В целом же строительство дороги оценивают в 1,5 млрд рублей. Дублер будет проходить параллельно Московскому шоссе на участке от Ташкентской до Северного переулка. Он будет двухполосным. Протяженность составит 3,3 км. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории.
Дублер обеспечит съезд с Московского шоссе к жилому комплексу "Кислород", который СОФЖИ строит за ТЦ Metro. Также для обеспечения транспортной доступности ЖК планируется реконструкция ул. Пятая линия. Она соединит Московское и Ракитовское шоссе.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.