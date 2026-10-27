16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Площадку в 52 га около Петра Дубравы хочет забрать застройщик из Кирова Минус леса, плюс зоны подтопления: представлен новый план застройки Самары Корпус бывшей школы в Тольятти выкупил основатель крупной сети ИТ-образования Центр "Мой бизнес" Самарской области организует трехдневную ярмарку ко Дню народного единства В Кинельском районе приближается к завершению уборочная кампания

Экономика и бизнес

"Защита сделки" на Авито: новые категории и обновления сервиса

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито усилил безопасность сделок в сегменте дистанционных digital‑услуг, распространив сервис "Защита сделки" на ещё пять востребованных направлений — от программирования и дизайна до ИИ-решений. Вместе с расширением покрытия платформа обновила инструменты управления заказом.

После успешного тестирования Авито Услуги распространили функционал партнерского сервиса "Защита сделки" на пять новых направлений: программирование и настройку CRM, создание сайтов и приложений, инфографику для маркетплейсов, ИИ-решения и создание контента в нейросетях. В рамках сервиса деньги заказчика резервируются на специальном счете и переводятся исполнителю только после успешной приемки результата.

После успешного тестирования Авито Услуги распространил функционал партнёрского сервиса "Защита сделки" на такие направления как разработка и настройка CRM‑систем, создание сайтов и мобильных приложений, подготовка инфографики под маркетплейсы, услуги на базе ИИ, а также генерация контента с помощью нейросетей. Принцип работы сервиса остаётся прежним: средства заказчика резервируются на специальном счёте и поступают исполнителю только после подтверждения приёмки работы.

Решение о масштабировании продиктовано запросами рынка. По данным Авито Услуг, 75% онлайн-заказчиков учитывают наличие инструментов безопасности при выборе специалиста, а для 48% этот фактор является решающим. При отсутствии прозрачных гарантий 32% пользователей готовы отказаться от сделки, а 16% вовсе не рассматривают онлайн‑заказы без гарантий.

"Мы увидели высокий запрос на формат безопасных расчетов в цифровых и удаленных услугах, — комментирует руководитель бизнес-направления "Деловые и хозяйственные услуги" на Авито Александр Семочкин. — Расширение покрытия "Защиты сделки" закрывает главные потребности обеих сторон: заказчики получают уверенность в результате и сохранности средств, а исполнители — гарантию оплаты выполненной работы. Механика, доказавшая свою эффективность в пилотных категориях, теперь становится стандартом для всего сегмента деловых услуг".

Параллельно Авито Услуги обновили функционал сервиса, сделав удаленное сотрудничество удобнее. Так, специалисты теперь могут делиться портфолио прямо в чате: ссылка автоматически преобразуется в наглядное превью. Процесс управления заказом тоже стал удобнее: при необходимости добавить новые задачи не придётся создавать отдельный заказ — достаточно доплатить разницу, и параметры обновятся в текущем окне. Для контроля сроков внедрены таймеры: система присылает напоминание за сутки до дедлайна. В случае нарушения сроков исполнителем заказчик может отменить сделку одним нажатием. При возникновении спорных ситуаций к разбирательству подключается независимый арбитраж: эксперты анализируют историю заказа и переписку, чтобы принять справедливое решение.

"Модель "Защиты сделки" получает положительные оценки: 86% потенциальных пользователей поддерживают такой формат, а индекс удовлетворенности исполнителей после первого успешного опыта достигает 92–100%. Расширение сервиса на категории онлайн-услуг и обновление интерфейса — ключевые шаги в развитии сервиса, аудитория категорий, в которые внесли изменения, составляет 1,5 млн человек. Наша задача — не просто расширить охват категорий, а сделать инструмент максимально удобным для обеих сторон сделки", — резюмирует Александр Семочкин.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №31

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 августа 2026 17:54 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Юрий Пестриков 26 июля 2026 09:55 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Фото на сайте

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

СМЗ ввел новую печь

СМЗ ввел новую печь

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1