"Защита сделки" на Авито: новые категории и обновления сервиса

Авито усилил безопасность сделок в сегменте дистанционных digital‑услуг, распространив сервис "Защита сделки" на ещё пять востребованных направлений — от программирования и дизайна до ИИ-решений. Вместе с расширением покрытия платформа обновила инструменты управления заказом.

После успешного тестирования Авито Услуги распространили функционал партнерского сервиса "Защита сделки" на пять новых направлений: программирование и настройку CRM, создание сайтов и приложений, инфографику для маркетплейсов, ИИ-решения и создание контента в нейросетях. В рамках сервиса деньги заказчика резервируются на специальном счете и переводятся исполнителю только после успешной приемки результата.

После успешного тестирования Авито Услуги распространил функционал партнёрского сервиса "Защита сделки" на такие направления как разработка и настройка CRM‑систем, создание сайтов и мобильных приложений, подготовка инфографики под маркетплейсы, услуги на базе ИИ, а также генерация контента с помощью нейросетей. Принцип работы сервиса остаётся прежним: средства заказчика резервируются на специальном счёте и поступают исполнителю только после подтверждения приёмки работы.

Решение о масштабировании продиктовано запросами рынка. По данным Авито Услуг, 75% онлайн-заказчиков учитывают наличие инструментов безопасности при выборе специалиста, а для 48% этот фактор является решающим. При отсутствии прозрачных гарантий 32% пользователей готовы отказаться от сделки, а 16% вовсе не рассматривают онлайн‑заказы без гарантий.

"Мы увидели высокий запрос на формат безопасных расчетов в цифровых и удаленных услугах, — комментирует руководитель бизнес-направления "Деловые и хозяйственные услуги" на Авито Александр Семочкин. — Расширение покрытия "Защиты сделки" закрывает главные потребности обеих сторон: заказчики получают уверенность в результате и сохранности средств, а исполнители — гарантию оплаты выполненной работы. Механика, доказавшая свою эффективность в пилотных категориях, теперь становится стандартом для всего сегмента деловых услуг".

Параллельно Авито Услуги обновили функционал сервиса, сделав удаленное сотрудничество удобнее. Так, специалисты теперь могут делиться портфолио прямо в чате: ссылка автоматически преобразуется в наглядное превью. Процесс управления заказом тоже стал удобнее: при необходимости добавить новые задачи не придётся создавать отдельный заказ — достаточно доплатить разницу, и параметры обновятся в текущем окне. Для контроля сроков внедрены таймеры: система присылает напоминание за сутки до дедлайна. В случае нарушения сроков исполнителем заказчик может отменить сделку одним нажатием. При возникновении спорных ситуаций к разбирательству подключается независимый арбитраж: эксперты анализируют историю заказа и переписку, чтобы принять справедливое решение.

"Модель "Защиты сделки" получает положительные оценки: 86% потенциальных пользователей поддерживают такой формат, а индекс удовлетворенности исполнителей после первого успешного опыта достигает 92–100%. Расширение сервиса на категории онлайн-услуг и обновление интерфейса — ключевые шаги в развитии сервиса, аудитория категорий, в которые внесли изменения, составляет 1,5 млн человек. Наша задача — не просто расширить охват категорий, а сделать инструмент максимально удобным для обеих сторон сделки", — резюмирует Александр Семочкин.