Корпус бывшей школы в Тольятти выкупил основатель крупной сети ИТ-образования

Здание на бульваре Королева, 13, пом. 3 в Тольятти приобретает московское ООО "АйТи МИР". Компания подконтрольна Павлу Специану — создателю международной "Компьютерной академии ТОП", которая является одним из лидеров российского рынка ИТ-образования.
Напомним, трехэтажное здание площадью 2 957 кв. м выставлял на торги финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Здание является одним из корпусов бывшей школы № 42, на базе которой с 1988 г. размещался филиал Куйбышевского государственного педагогического института. Филиал затем стал частью Тольяттинского государственного университета.
Начальная цена была установлена в 41,9 млн рублей. Покупателя удалось найти со второй попытки.
"АйТи МИР" подал заявку на участие в торгах 19 октября и был признан единственным участником.
По данным ИАС Seldon.Basis, компании, подконтрольные Павлу Специану, за 2025 г. сгенерировали выручку около 5 млрд рублей. Так, только АНО ДПО "Академия ТОП" выручила 4,86 млрд руб., зафиксировав чистую прибыль в 4,87 млрд рублей.
"Компьютерная академия ТОП" уже работает в регионе и в Тольятти, в частности. В городе действуют два филиала.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает