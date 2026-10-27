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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Корпус бывшей школы в Тольятти выкупил основатель крупной сети ИТ-образования

ТОЛЬЯТТИ. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Здание на бульваре Королева, 13, пом. 3 в Тольятти приобретает московское ООО "АйТи МИР". Компания подконтрольна Павлу Специану — создателю международной "Компьютерной академии ТОП", которая является одним из лидеров российского рынка ИТ-образования.

Фото: ДОМ.РФ

Напомним, трехэтажное здание площадью 2 957 кв. м выставлял на торги финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Здание является одним из корпусов бывшей школы № 42, на базе которой с 1988 г. размещался филиал Куйбышевского государственного педагогического института. Филиал затем стал частью Тольяттинского государственного университета. 

Начальная цена была установлена в 41,9 млн рублей. Покупателя удалось найти со второй попытки. 

"АйТи МИР" подал заявку на участие в торгах 19 октября и был признан единственным участником.

По данным ИАС Seldon.Basis, компании, подконтрольные Павлу Специану, за 2025 г. сгенерировали выручку около 5 млрд рублей. Так, только АНО ДПО "Академия ТОП" выручила 4,86 млрд руб., зафиксировав чистую прибыль в 4,87 млрд рублей.

"Компьютерная академия ТОП" уже работает в регионе и в Тольятти, в частности. В городе действуют два филиала.

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