Корпус бывшей школы в Тольятти выкупил основатель крупной сети ИТ-образования

Здание на бульваре Королева, 13, пом. 3 в Тольятти приобретает московское ООО "АйТи МИР". Компания подконтрольна Павлу Специану — создателю международной "Компьютерной академии ТОП", которая является одним из лидеров российского рынка ИТ-образования.

Напомним, трехэтажное здание площадью 2 957 кв. м выставлял на торги финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Здание является одним из корпусов бывшей школы № 42, на базе которой с 1988 г. размещался филиал Куйбышевского государственного педагогического института. Филиал затем стал частью Тольяттинского государственного университета.

Начальная цена была установлена в 41,9 млн рублей. Покупателя удалось найти со второй попытки.

"АйТи МИР" подал заявку на участие в торгах 19 октября и был признан единственным участником.

По данным ИАС Seldon.Basis, компании, подконтрольные Павлу Специану, за 2025 г. сгенерировали выручку около 5 млрд рублей. Так, только АНО ДПО "Академия ТОП" выручила 4,86 млрд руб., зафиксировав чистую прибыль в 4,87 млрд рублей.

"Компьютерная академия ТОП" уже работает в регионе и в Тольятти, в частности. В городе действуют два филиала.