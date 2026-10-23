В Постниковом овраге в Самаре вновь продают землю, на которой хотели построить ТЦ

На продажу выставлен земельный участок на ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага. 80 соток для жилищного строительства предлагается купить за 205 млн рублей.

Ранее участок принадлежал ООО "ЖСК-286", связанному с группой "АвтоКом" Вячеслава Малеева. Там предполагалось построить торговый центр, но в 2011 г. землю пытались продать за 170 млн рублей.

Площадка не нашла нового хозяина, и "ЖСК-286" иниицировал смену зонирования с Ц-5м (специализированное некоммерческое использование объектов медицинского назначения) на Ц-2 (деловые и коммерческие предприятия общегородского и регионального значения).

На данный момент вид разрешенного использования участка — многоквартирные жилые дома с встроенными и встроено-пристроенными нежилыми помещениями.

ООО "ЖСК-286" было создано в 2003 году. Соучредителем компании выступал создатель холдинга "АвтоКом" Вячеслав Малеев. "ЖСК-286" реализовала проект коттеджного поселка "Лесной" на 10-й просеке. Также компания была собственником активов ОАО "Самарский хлебозавод № 4" на Мехзаводе. Кроме того, организация выступала господрядчиком по переустройству коммуникаций в рамках реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира 2018 года.

В 2020 г. ООО "ЖСК-286" было признано несостоятельным, сейчас процедура банкротства завершена, компания ликвидирована. Среди имущества организации участок в Постниковом овраге не числился.

Продаваемая площадка граничит с территорией, планируемой к изъятию для продолженния ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой). На участке также стоит конструкция ЛЭП, которая имеет охранную зону. В объявлении указывается о наличии технической и документальной возможности переноса объекта линии электропередачи.