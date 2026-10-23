В Постниковом овраге в Самаре вновь продают землю, на которой хотели построить ТЦ

На продажу выставлен земельный участок на ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага. 80 соток для жилищного строительства предлагается купить за 205 млн рублей.
Ранее участок принадлежал ООО "ЖСК-286", связанному с группой "АвтоКом" Вячеслава Малеева. Там предполагалось построить торговый центр, но в 2011 г. землю пытались продать за 170 млн рублей.
Площадка не нашла нового хозяина, и "ЖСК-286" иниицировал смену зонирования с Ц-5м (специализированное некоммерческое использование объектов медицинского назначения) на Ц-2 (деловые и коммерческие предприятия общегородского и регионального значения).
На данный момент вид разрешенного использования участка — многоквартирные жилые дома с встроенными и встроено-пристроенными нежилыми помещениями.
ООО "ЖСК-286" было создано в 2003 году. Соучредителем компании выступал создатель холдинга "АвтоКом" Вячеслав Малеев. "ЖСК-286" реализовала проект коттеджного поселка "Лесной" на 10-й просеке. Также компания была собственником активов ОАО "Самарский хлебозавод № 4" на Мехзаводе. Кроме того, организация выступала господрядчиком по переустройству коммуникаций в рамках реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира 2018 года.
В 2020 г. ООО "ЖСК-286" было признано несостоятельным, сейчас процедура банкротства завершена, компания ликвидирована. Среди имущества организации участок в Постниковом овраге не числился.
Продаваемая площадка граничит с территорией, планируемой к изъятию для продолженния ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой). На участке также стоит конструкция ЛЭП, которая имеет охранную зону. В объявлении указывается о наличии технической и документальной возможности переноса объекта линии электропередачи.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает