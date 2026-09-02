Появился список домов Самарской области, которые планируется капитально отремонтировать в 2027-2029 годах

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области опубликовало проект приказа, в соответствии с которым в регионе утвердят план капитального ремонта в многоквартирных домах (МКД), рассчитанный на 2027-2029 годы.
"Приказываю утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2027–2029 годы с распределением по годам в пределах трехлетнего срока", — отмечается в тексте документа.
Так, в 2027 г. планируется капитально отремонтировать 2239 МКД, в 2028-м — 1000 домов, в 2029 г. — 1239 объектов. По части адресов обновят крышу, по части — фасады, а в некоторых домах предстоит отремонтировать внутридомовые инженерные системы и подвальные помещения.
К проекту приказа прилагается перечень адресов, попадающий под капремонт. Со списком, планами работ и датой ремонта можно ознакомиться по ссылке.
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Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает