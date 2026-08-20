16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Цены на новостройки в Самаре пошли вверх, но квартиры подорожали не везде "КонсультантПлюс" рассказывает: что бывает, если недвижимость стоит с разбитыми окнами "Северсталь Стальные Решения" возведет "парящий" мост в жилом небоскребе ХАЙДАУТ в Москве Усадьба крестьянина Гордеева вошла в проект "Земля для туризма" На высоте шестого этажа: как растет ЖК "Ласточка" в Самаре - репортаж со стройплощадки

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Цены на новостройки в Самаре пошли вверх, но квартиры подорожали не везде

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в июле зафиксировали рост цен на квартиры в нескольких новостройках. Стоимость квадратного метра в отдельных проектах увеличилась на 4–8%. При этом динамика рынка остается неоднородной: цены меняются не во всех проектах и не с одинаковой скоростью.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

При этом повышение стоимости стало не единственным изменением на рынке. В отдельных проектах цены в июле корректировались в сторону снижения, а часть застройщиков сохранила действующие цены без изменений.

Например, в макрорайоне "Амград", застройщика "Глобал Вижн Девелопмент", цены на квартиры в июле не повышались и не планируются.

"Для нас важно сохранять доступность жилья даже в непростое для рынка время. Мы понимаем, что покупка квартиры — серьезное финансовое решение, поэтому стараемся сохранять понятные и стабильные условия для наших будущих жителей", — комментирует Дмитрий Шатохин, коммерческий директор холдинга "Глобал Вижн".

Таким образом, ситуация на рынке новостроек Самары остается неоднородной: в то время как некоторые проекты уже пересматривают стоимость квартир в сторону повышения, другие пока сохраняют прежний уровень цен.

Для покупателей это означает, что при выборе квартиры сейчас имеет значение не только ее текущая стоимость, но и динамика цен в конкретном проекте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6