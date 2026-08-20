Цены на новостройки в Самаре пошли вверх, но квартиры подорожали не везде

В Самаре в июле зафиксировали рост цен на квартиры в нескольких новостройках. Стоимость квадратного метра в отдельных проектах увеличилась на 4–8%. При этом динамика рынка остается неоднородной: цены меняются не во всех проектах и не с одинаковой скоростью.

При этом повышение стоимости стало не единственным изменением на рынке. В отдельных проектах цены в июле корректировались в сторону снижения, а часть застройщиков сохранила действующие цены без изменений.

Например, в макрорайоне "Амград", застройщика "Глобал Вижн Девелопмент", цены на квартиры в июле не повышались и не планируются.

"Для нас важно сохранять доступность жилья даже в непростое для рынка время. Мы понимаем, что покупка квартиры — серьезное финансовое решение, поэтому стараемся сохранять понятные и стабильные условия для наших будущих жителей", — комментирует Дмитрий Шатохин, коммерческий директор холдинга "Глобал Вижн".

Таким образом, ситуация на рынке новостроек Самары остается неоднородной: в то время как некоторые проекты уже пересматривают стоимость квартир в сторону повышения, другие пока сохраняют прежний уровень цен.

Для покупателей это означает, что при выборе квартиры сейчас имеет значение не только ее текущая стоимость, но и динамика цен в конкретном проекте.