Цены на новостройки в Самаре пошли вверх, но квартиры подорожали не везде

В Самаре в июле зафиксировали рост цен на квартиры в нескольких новостройках. Стоимость квадратного метра в отдельных проектах увеличилась на 4–8%. При этом динамика рынка остается неоднородной: цены меняются не во всех проектах и не с одинаковой скоростью.
При этом повышение стоимости стало не единственным изменением на рынке. В отдельных проектах цены в июле корректировались в сторону снижения, а часть застройщиков сохранила действующие цены без изменений.
Например, в макрорайоне "Амград", застройщика "Глобал Вижн Девелопмент", цены на квартиры в июле не повышались и не планируются.
"Для нас важно сохранять доступность жилья даже в непростое для рынка время. Мы понимаем, что покупка квартиры — серьезное финансовое решение, поэтому стараемся сохранять понятные и стабильные условия для наших будущих жителей", — комментирует Дмитрий Шатохин, коммерческий директор холдинга "Глобал Вижн".
Таким образом, ситуация на рынке новостроек Самары остается неоднородной: в то время как некоторые проекты уже пересматривают стоимость квартир в сторону повышения, другие пока сохраняют прежний уровень цен.
Для покупателей это означает, что при выборе квартиры сейчас имеет значение не только ее текущая стоимость, но и динамика цен в конкретном проекте.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает