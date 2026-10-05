Самарская компания через суд избавилась от совладельца из Нидерландов

Самарское ООО "Акваконтроль Самара" через суд добилось исключения из числа своих совладельцев нидерландской "Акваконтроль Б.В." (Pllc Aquacontrol B.V.). Решение по делу 1 октября вынес Арбитражный суд Самарской области.
С иском обратился директор и совладелец самарской компании Арам Аветян. Как сообщили в суде, требование об исключении из числа совладельцев нидерландской компании связано с тем, что ее "систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общих собраниях участников общества, препятствует принятию решений по вопросам, имеющим для общества важное хозяйственное значение".
Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Акваконтроль Самара" было учреждено в 2011 г. и зарегистрировано в пгт Новосемейкино Красноярского района. Компания специализируется на поставках систем очистки воды. Среднесписочная численность сотрудников - 9 человек. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб., баланс - 425,2 млн, выручка за 2025 г. - 934,2 млн, чистая прибыль - 37,8 млн рублей. Учредителями ООО выступают Pllc Aquacontrol B.V. (49%), Арам Аветян (18%), Светлана Гарипова (16,5%) и Ольга Чернова (16,5%).
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.