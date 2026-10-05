Самарская компания через суд избавилась от совладельца из Нидерландов

Самарское ООО "Акваконтроль Самара" через суд добилось исключения из числа своих совладельцев нидерландской "Акваконтроль Б.В." (Pllc Aquacontrol B.V.). Решение по делу 1 октября вынес Арбитражный суд Самарской области.

С иском обратился директор и совладелец самарской компании Арам Аветян. Как сообщили в суде, требование об исключении из числа совладельцев нидерландской компании связано с тем, что ее "систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общих собраниях участников общества, препятствует принятию решений по вопросам, имеющим для общества важное хозяйственное значение".

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Акваконтроль Самара" было учреждено в 2011 г. и зарегистрировано в пгт Новосемейкино Красноярского района. Компания специализируется на поставках систем очистки воды. Среднесписочная численность сотрудников - 9 человек. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб., баланс - 425,2 млн, выручка за 2025 г. - 934,2 млн, чистая прибыль - 37,8 млн рублей. Учредителями ООО выступают Pllc Aquacontrol B.V. (49%), Арам Аветян (18%), Светлана Гарипова (16,5%) и Ольга Чернова (16,5%).