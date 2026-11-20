В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
23.11.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Мирогородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Долинная, ул. Крутогорская, ул. Лиственная, ул. Солнечная, ул. Просторная, ул. Тенистая, ул. Хвойная, ул. Холмистая).
23.10.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (ул. Земляничная, ул. Веселая, ул. Альпийская, ул. Лазурная, ул. Дивная, ул. Прибрежная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная, коттеджный поселок Булгари Парк).
23.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ермаково (ул. Жигулевская, ул. Центральная, ул. Яблоневая).
23.11.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Мирогородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Долинная, ул. Крутогорская, ул. Лиственная, ул. Солнечная, ул. Просторная, ул. Тенистая, ул. Хвойная, ул. Холмистая).
23.10.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (ул. Земляничная, ул. Веселая, ул. Альпийская, ул. Лазурная, ул. Дивная, ул. Прибрежная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная, коттеджный поселок Булгари Парк).
23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).
23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
ЖСК Красный Пахарь, ЖСК Горелый Хутор, СДТ Хуторок
23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).
23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).
23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная).
23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок (ул. Горная).
23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).
23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Озерная).
23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).
23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Колодинская).
23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
ЖСК "Горелый Хутор
23.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск (ул. Рабочая, ул. Полевая, ул. Гагрина, ул. Джамбульская, ул. Новая, ул. Раздольная, ул. Сельская, ул. С-Баркова).
23.11.2026 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
ул. Ленина
23.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
п. Бугринка. ул. Дорожная, ул. Овражная, ул. Центральная.
23.11.2026 года с 09-00 до 10-00 и с 15-00 до 17-00 (местного времени):
п. г. т. Безенчук:
ул. Мелиораторов, ул. Центральная, ул. Нефтяников, ул. Специалистов, ул. Безенчукская, ул. Новостепная, ул. Квартальная, пер. Троицкий, ул. Луговцева, ул. Демократическая, ул. Железнодорожная, ул. Ст. Разина, ул. Осипенко, ул. Степная, ул. Пушкина, ул. Есенина, ул. Мамистова, ул. Луговая, ул. Новая, ул. Северная, ул. 8-е Марта, ул. Высоцкого, ул. Овражная, ул. Маковкина
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.