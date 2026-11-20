В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

23.11.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Мирогородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Долинная, ул. Крутогорская, ул. Лиственная, ул. Солнечная, ул. Просторная, ул. Тенистая, ул. Хвойная, ул. Холмистая).

23.10.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Земляничная, ул. Веселая, ул. Альпийская, ул. Лазурная, ул. Дивная, ул. Прибрежная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная, коттеджный поселок Булгари Парк).

23.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (ул. Жигулевская, ул. Центральная, ул. Яблоневая).

23.11.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Мирогородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Долинная, ул. Крутогорская, ул. Лиственная, ул. Солнечная, ул. Просторная, ул. Тенистая, ул. Хвойная, ул. Холмистая).

23.10.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Земляничная, ул. Веселая, ул. Альпийская, ул. Лазурная, ул. Дивная, ул. Прибрежная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная, коттеджный поселок Булгари Парк).

23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ЖСК Красный Пахарь, ЖСК Горелый Хутор, СДТ Хуторок

23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).

23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Горная).

23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Озерная).

23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

23.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ЖСК "Горелый Хутор

23.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (ул. Рабочая, ул. Полевая, ул. Гагрина, ул. Джамбульская, ул. Новая, ул. Раздольная, ул. Сельская, ул. С-Баркова).

23.11.2026 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Ленина

23.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Бугринка. ул. Дорожная, ул. Овражная, ул. Центральная.

23.11.2026 года с 09-00 до 10-00 и с 15-00 до 17-00 (местного времени):

п. г. т. Безенчук:

ул. Мелиораторов, ул. Центральная, ул. Нефтяников, ул. Специалистов, ул. Безенчукская, ул. Новостепная, ул. Квартальная, пер. Троицкий, ул. Луговцева, ул. Демократическая, ул. Железнодорожная, ул. Ст. Разина, ул. Осипенко, ул. Степная, ул. Пушкина, ул. Есенина, ул. Мамистова, ул. Луговая, ул. Новая, ул. Северная, ул. 8-е Марта, ул. Высоцкого, ул. Овражная, ул. Маковкина

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.