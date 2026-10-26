Стало известно, где в области отключат свет с 27 по 29 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

27.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

27.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).

27.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Хуторская).

27.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

27.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (ул. Буровик).

27.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная-1, ул. поселок Лесной).

27.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская-0,1,2,3,4,5,6,7,8, ул. Рощинская-19,20,21,22,23).

27.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская, ул. Кленовая, ул. Рабочая).

27.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Краснсельское (ул. Советская, ул. Лесная).

27.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Каменный Овраг

27.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Долиновка

27.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Залесье

27.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Супонево

27.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка

27.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ерандаево

27.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Андреевка

27.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

м. Романовка

27.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Починовка

27.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Б.Ермаково

27.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Грачевка

27.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Туарма

27.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Ст. Афонькино

27.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Подлесная Андреевка

27.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Салейкино

27.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Аксаково

27.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Нижняя Туарма

27.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Киргизовка

27.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

пос. Нагорный

27.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

пос. Красный Яр

27.10.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Четырла

27.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

27.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

27.10.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая).

27.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Новинки (ул. Озерная, ул. Центральная).

27.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Зеленая, ул. Ставропольская, ул. Спортивная, ул. Сиреневая, ул. Климушкина, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Дорожная, ул. Тополиная, ул. Менжинского, ул. Советская, ул. Ремнева, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Заречная).

27.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Пролетарская, ул. Октябрьская, ул. Рабочая, ул. Карла Маркса, ул. Сызранская, ул. Почтовая, ул. Ленина, гаражный массив, ул. Ростовская, ул. Курская, ул. Орловская, пер. Новый, ул. Куликова

27.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Семеновка, СДТ Огонек-1 Садовое товарищество

28.10.2026 года с 11-00 по 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Бестужевка (ул. Елизарова, ул. Зеленая, ул. Луговая, ул. Московская, ул. Новая, ул. Овражная, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Рыбацкая, ул. Садовая, ул. Славы, ул. Школьная, пер. Волжский, пер. МТС, пер. Набережный)

28.10.2026 года с 11-00 по 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Тростянка (ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Речная, ул. Степная)

28.10.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда п. Булгари Парк Новые Дачи (ул. Цветочная, Новые Дачи).

28.10.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Просторная, ул. Лиственная, ул. Тенистая, ул. Крутогорская).

28.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Туарма,

28.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Ст. Афонькино

28.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Подлесная Андреевка

28.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Салейкино

28.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Аксаково

28.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Нижняя Туарма

28.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Киргизовка

28.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

пос. Нагорный

28.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

пос. Красный Яр

28.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Четырла

28.10.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. 75 лет Победы).

28.10.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Орловка

28.10.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н.Орловка

28.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

28.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

28.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

28.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

28.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).

28.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Хуторская).

28.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

28.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (ул. Буровик).

28.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная-1, ул. поселок Лесной).

28.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская-0,1,2,3,4,5,6,7,8, ул. Рощинская-19,20,21,22,23).

28.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская, ул. Кленовая, ул. Рабочая).

28.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик", СНТ "Светлопольские дачи"

28.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле

28.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка

29.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Русская Вассильевка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.