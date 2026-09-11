В семи районах области и в Чапаевске временно отключат свет с 12 по 14 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
12.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Богатовский район:
с. Съезжее ул. Полевая
12.09.2026 года с 09-00 до 18-00 (местного времени)
г. о. Чапаевск:
ул. Каховская, ул. Школьная, ул. Плеханова, ул. Саратовская, ул. Герцена, ул. Дачная
12.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Бахилово (ул. Дорожная, ул. Молодежная, ул. Спортивная).
12.09.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Матюшкино (ул. Автомобилистов, ул. Снежная, ул. Хрустальная, ул. Осенняя)
13.09.2026 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
ул. Каховская, ул. Школьная, ул. Плеханова, ул. Саратовская, ул. Герцена, ул. Дачная
13.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Богатовский район:
с. Съезжее ул. Молодежная
13.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Осиновка (ул. Славянская).
13.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхнее Санчелеево (ул. Макарова)
14.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Троицкое, ул. Вокзальная, ул. Дачная
14.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Пушкина, ул. Казанская, ул. Новый План, КФХ "Исмаилов", "Русский Лён")
14.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Л.Толстого).
14.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Славянская)
14.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).
14.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).
14.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старосемейкино (ул. Рабочая).
14.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка (ул. Сокская).
14.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).
14.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая, ул. Рощинская).
14.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Дачная).
14.09.2026 года с 10-00-00 до 16-00-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Черная Речка
14.09.2026 года с 11-00 до 15-30 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Новоматюшкино
14.09.2026 года с 11-00 до 15-30 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Новое Ерёмкино
14.09.2026 года с 11-00 до 15-30 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Пискалы (ул. Кооперативная, ул. Первомайская, ул. Техническая, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Дружбы, ул. Молодёжная. пер. Октябрьский)
14.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
пос. Новозаборовский
14.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
пос. Взгорье
14.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
пос. Песочный
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.