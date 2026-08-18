Энергетики сообщили о ремонтных работах и плановых отключениях света на сентябрь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Соковнинка (ул. Первомайская, ул. Октябрьская)

01.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий

01.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Кошелевка (ул. Мира, ул. Советская, ул. Школьная, пер. Южный)

01.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы

02.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Кооперативная, ул. Первомайская).

02.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Кошелевка (ул. Мира, ул. Советская, ул. Школьная, пер. Южный)

02.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Утекаево (ул. Речная, ул. Степная)

02.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Соковнинка (ул. Первомайская, ул. Октябрьская)

02.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ст. Ганькино

02.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Сирма-Бусь

02.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Илингино

02.09.2026 года с 9-30 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Никольский

02.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

02.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Малиновка

02.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Вулкан

02.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка (ул. Центральная).

02.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа

02.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Нижнепечерское (ул. Липовая, ул. Набережная)

02.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Волжская, ул. Глотова)

02.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Мосты (ул. Юбилейная)

02.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Екатериновка (ул. Рабочая ул. Озерная)

03.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Мосты (ул. Юбилейная)

03.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Степная, ул. Соловьиная, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Больничная, ул. Мельничная, ул. Свободы, ул. Крестьянская, ул. Скитальская, ул. Карла Липленхта, ул. Набережная, ул. Волжская, ул. Глотова, ул. Ленинская, ул. Свободная, ул. Пролетарская, пер Ленинский, ул. Садовая)

03.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа

03.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка (ул. Центральная).

03.09.2026 года с 9-30 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Никольский

03.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Соковнинка (ул. Первомайская, ул. Октябрьская)

03.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Мамыково

03.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Краснояриха

03.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Денгизбаево (ул. Иргизская)

03.09.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск (ул. Путиловская)

03.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Техническая, ул. Советская).

04.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Школьная)

04.09.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск (ул. Путиловская)

04.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Благодатовка (ул. Шоссейная, ул. Центральная, ул. Набережная)

04.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Русская Васильевка (ул. Восточная)

04.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Борское (ул. Крупская)

04.09.2026 года с 9-30 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Никольский

04.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа

04.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Мосты (ул. Юбилейная)

05.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Борское (ул. Крупская)

06.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Борское (ул. Крупская)

07.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Борское (ул. Крупская)

07.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа

07.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Юбилейная, ул. Луговая, ул. Школьная)

07.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Русское Добрино (ул. Молодежная, ул. Полевая)

07.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасское (ул. Молодежная, ул. Рабочая, ул. Комсомольская, ул. Интернациональная).

07.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный

07.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Тамбовка (ул. Ближние Воробьи)

07.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Обороны, ул. Самарская)

07.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новозаборовский

07.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Взгорье

07.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Песчаный

07.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Дружбы, ул. Молодежная).

08.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Обороны, ул. Самарская)

08.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Тамбовка (ул. Ближние Воробьи)

08.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный

08.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный

08.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа

08.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Борское (ул. Крупская)

08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Чув. Васильевка

08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Вишневка

08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Мамыково

08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Покровка

08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Средний

08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Русская Васильевка

08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Чув. Васильевка

08.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское (ул. Советская)

08.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское (пер. Центральный, ул. Новая, ул. Школьная).

08.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Преполовенка

09.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Русская Васильевка

09.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское (ул. Советская)

09.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское (пер. Центральный, ул. Новая, ул. Школьная).

09.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа

09.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Долматовка (ул. Молодёжная)

09.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Б-Глушица (ул. Имени Русяева, ул. Краснознаменная, ул. Имени В. И. Некипелова, ул. Заречная)

09.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Обороны, ул. Самарская)

09.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Варламово (ул. Жуковского, ул. Юбилейная, ул. Ленина, ул. Луговая, ул. Дачная, СНТ Крымза).

09.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Советская, ул. Чапаева, ул. Мира, ул. Больничная).

10.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы

10.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Варламово (ул. Жуковского, ул. Юбилейная, ул. Ленина, ул. Луговая, ул. Дачная, СНТ Крымза).

10.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Высотино (ул. Носырева, ул. Садовая, ул. Лесная)

10.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Б-Глушица (ул. Имени Русяева, ул. Краснознаменная, ул. Имени В. И. Некипелова, ул. Заречная)

10.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Долматовка (ул. Молодёжная)

10.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Борское (ул. Крупская)

10.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка (ул. Набережная)

10.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Новое Тенеево

10.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Тенеево

10.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское (ул. Советская)

10.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское (пер. Центральный, ул. Новая, ул. Школьная).

10.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Н. Камелик (ул. Молодежная, ул. Степная)

11.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Долматовка (ул. Молодёжная)

11.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово Аделяково (ул. Куйбышева)

11.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Высотино (ул. Носырева, ул. Садовая, ул. Лесная)

11.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Павловка (ул. Молодежная)

11.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Передовой (ул. Заовражная).

11.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Больничная, 1-й Проезд).

14.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Н. Мансуркино (ул. Полевая)

14.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово Аделяково (ул. Куйбышева)

14.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Красновка

14.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Березки

14.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Иргизский (ул. Степная, ул. Центральная)

14.09.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Ст. Звезда (ул. Юбилейная)

14.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Молодежная, ул. Самарская, ул. Чапаевская, ул. Советская, ул. Крестьянская, ул. Гагарина, пер. Песочный, ул. Набережная, пер. Пушкинский, пер. Дачный, ул. Садовая, пер. Овражный, ул. Пугачевская, ул. Зелёная, ул. Рабочая)

14.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Хомяковка (ул. Полевая)

14.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Передовой (ул. 1-я Озерная, ул. 2-я Озерная).

14.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Специалистов, ул. Пионерская, ул. Мира)

15.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка

15.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Передовой (ул. 2-я Озерная).

15.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Хомяковка (ул. Полевая)

15.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Новомихайловка (ул. Центральная, ул. Степная, ул. Фасадная)

15.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Молодежная, ул. Самарская, ул. Чапаевская, ул. Советская, ул. Крестьянская, ул. Гагарина, пер. Песочный, ул. Набережная, пер. Пушкинский, пер. Дачный, ул. Садовая, пер. Овражный, ул. Пугачевская, ул. Зелёная, ул. Рабочая)

15.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Иргизский (ул. Степная)

15.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Красновка

15.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Березки

15.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово Аделяково (ул. Ленина)

15.09.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Съезжее

15.09.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Максимовка

15.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Рысайкино (ул. Ижедерева, ул. Набережная, ул. Мельничная)

15.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка

16.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Красновка

16.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Березки

16.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Денгизбаево (ул. Рашида Нигмати)

16.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Молодежная, ул. Самарская, ул. Чапаевская, ул. Советская, ул. Крестьянская, ул. Гагарина, пер. Песочный, ул. Набережная, пер. Пушкинский, пер. Дачный, ул. Садовая, пер. Овражный, ул. Пугачевская, ул. Зелёная, ул. Рабочая)

16.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Хомяковка (ул. Полевая)

16.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Передовой (ул. 1-я Лесная, ул. 2-я Лесная).

16.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Южная, пр. Южный, ул. Песочная, ул. Закатная, ул. Луговая, пр. Восточный, ул. Степная, ул. Березовая, ул. Полевая, ул. Энтузиастов, ул. Ставропольская, ул. Автозаводская, ул. Рябиновая, ул. Радужная, ул. Малиновая, ул. Кленовая, ул. Н. Садовая, ул. Самарская, ул. Газовиков, ул. Тополиная, ул. Солнечная, ул. Пушкинская, ул. Манежная, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Ново-Северная, ул. Тольяттинская, ул. Жигулевская, ул. Родниковая, ул. 1-я Лесная, ул. 2-я Лесная, ул. Греческая, ул. Центральная, ул. Майская, ул. Заволжская, ул. Русичей, ул. Яблоневая, ул. Соловьиная, ул. Виноградная, пр. Зеленый, ул. Энергетиков, ул. Грибная, ул. Северная).

17.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Хомяковка (ул. Полевая)

17.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Молодежная, ул. Самарская, ул. Чапаевская, ул. Советская, ул. Крестьянская, ул. Гагарина, пер. Песочный, ул. Набережная, пер. Пушкинский, пер. Дачный, ул. Садовая, пер. Овражный, ул. Пугачевская, ул. Зелёная, ул. Рабочая)

17.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Утекаево (ул. Степная)

17.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Б. Алдаркино

17.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. М. Алдаркино

17.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Лесной

17.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. 40 лет Победы, ул. Любимовская)

18.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Б. Алдаркино

18.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. М. Алдаркино

18.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Лесной

18.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Сосновка (ул. Советская)

18.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Утекаево (ул. Степная)

18.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Молодежная, ул. Самарская, ул. Чапаевская, ул. Советская, ул. Крестьянская, ул. Гагарина, пер. Песочный, ул. Набережная, пер. Пушкинский, пер. Дачный, ул. Садовая, пер. Овражный, ул. Пугачевская, ул. Зелёная, ул. Рабочая)

18.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Больничная, ул. Комсомольская, ул. Мира, ул. Пионерская, ул. Специалистов, ул. Коллективная, ул. Никонова, ул. Набережная, ул. Горная, ул. Правленческая, ул. Школьная, ул. Овражная, ул. Клубная, ул. Полевая, ул. Гапшина, ул. Молодежная, ул. Отрадная, ул. Озерная, ул. Зеленая, ул. Светлая).

21.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. М. Толкай (маслобойка)

21.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Б. Алдаркино

21.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. М. Алдаркино

21.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Лесной

21.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Мамыково (ул. Западная, ул. Лесная, ул. Речная, ул. Центральная)

21.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Гусиха (ул. Победы, ул. Молодежная)

21.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Верхние Росташи (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Заречная)

21.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Соловьево

22.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Соловьево

22.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово Аделяково (ул. Пушкина, ул. Некрасова)

22.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Русская Васильевка (ул. Специалистов, ул. Приовражная)

22.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Мамыково (ул. Западная, ул. Лесная, ул. Речная, ул. Центральная)

22.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Съезжее

22.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Максимовка

22.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Покровка

22.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Б. Алдаркино

22.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. М. Алдаркино

22.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Лесной

22.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Степная, ул. Соловьиная, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Больничная, ул. Мельничная, ул. Свободы, ул. Крестьянская, ул. Скитальская, ул. Карла Липленхта, ул. Набережная, ул. Волжская, ул. Глотова, ул. Ленинская, ул. Свободная, ул. Пролетарская, пер Ленинский, ул. Садовая)

23.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Б. Алдаркино

23.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. М. Алдаркино

23.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Лесной

23.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Савруха

23.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ивановка

23.09.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Новое Фейзуллово (ул. Центральная)

23.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Гусиха (ул. Победы, ул. Молодежная)

23.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Верхние Росташи (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Заречная)

23.09.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Соловьево

23.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Луговая).

23.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Рассвет (ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Торновая, ул. Дачная, ул. Сиреневая, ул. Березовая, ул. Звездная, ул. Солнечная, ул. Дорожная, ул. Ягодная, ул. Олимпийская, ул. Кленовая, ул. Родниковая, ул. Сосновая, ул. Северная).

24.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Соловьево

24.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Усманка (ул. Гагарина, ул. Димитровка)

24.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Гостёвка

24.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Ст. Таволжанка

24.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Таволжанка

25.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ст. Ганькино

25.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Усманка (ул. Гагарина, ул. Димитровка)

25.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Гостёвка

25.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Ст. Таволжанка

25.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Таволжанка

25.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Верхние Росташи (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Заречная)

28.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Усманка (ул. Гагарина, ул. Димитровка)

28.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Гостёвка

28.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Ст. Таволжанка

28.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Таволжанка

29.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Усманка (ул. Гагарина, ул. Димитровка)

29.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Гостёвка

29.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Ст. Таволжанка

29.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Таволжанка

29.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный

29.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Устряловский (ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Новая)

30.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Усманка (ул. Гагарина, ул. Димитровка)

30.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Гостёвка

30.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Ст. Таволжанка

30.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Таволжанка

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