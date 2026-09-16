Энергетики сообщили о плановом отключении света в Сергиевском районе 7 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

07.10.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.