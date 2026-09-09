В пяти районах области временно отключат свет 10 и 11 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

10.09.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Полевая, ул. Грачева, ул. Первомайская, ул. Красноармейская, ул. Калинина, ул. Ворошилова, ул. С. Орлова, ул. Советская, ул. Соловьиная, ул. Жигулевская, ул. Ново-Полевая, ул. Футбольная, ул. Лыжная, ул. Окольная, ул. Животноводов, ул. Заветы Ильича, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Восточная, ул. Северная, ул. Западная, ул. Набережная, ул. Александровская; ул. Армянская, ул. Тульская, ул. Омская, ул. Воскресенская, ул. Сатха, ул. Н. Степаняна, ул. И. Багрямяна, ул. Орловская, ул. Ярославская, ул. Тверская, ул. Н. Судакова, ул. Смоленская, ОПХ. "Воскресенка", ЖМ "Чистые пруды", ЖМ "Лесное", проезды Производственный, С. Орлова; переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Александровский).

10.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Троицкое, ул. Вокзальная, ул. Дачная

10.09.2026 года с 10-00 по 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Липовая)

10.09.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. М-Овсянка

10.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань, ул. Пушкина

11.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань, ул. Новый План

11.09.2026 года с 10-00 по 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Кашпир (ул. Песочная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.