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Энергетика ТЭК

В пяти районах области временно отключат свет 10 и 11 сентября

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

10.09.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Полевая, ул. Грачева, ул. Первомайская, ул. Красноармейская, ул. Калинина, ул. Ворошилова, ул. С. Орлова, ул. Советская, ул. Соловьиная, ул. Жигулевская, ул. Ново-Полевая, ул. Футбольная, ул. Лыжная, ул. Окольная, ул. Животноводов, ул. Заветы Ильича, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Восточная, ул. Северная, ул. Западная, ул. Набережная, ул. Александровская; ул. Армянская, ул. Тульская, ул. Омская, ул. Воскресенская, ул. Сатха, ул. Н. Степаняна, ул. И. Багрямяна, ул. Орловская, ул. Ярославская, ул. Тверская, ул. Н. Судакова, ул. Смоленская, ОПХ. "Воскресенка", ЖМ "Чистые пруды", ЖМ "Лесное", проезды Производственный, С. Орлова; переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Александровский).

10.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Троицкое, ул. Вокзальная, ул. Дачная

10.09.2026 года с 10-00 по 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Липовая)

10.09.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. М-Овсянка

10.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань, ул. Пушкина

11.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань, ул. Новый План

11.09.2026 года с 10-00 по 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Кашпир (ул. Песочная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

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ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

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