В пяти районах области временно отключат свет 10 и 11 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
10.09.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (ул. Полевая, ул. Грачева, ул. Первомайская, ул. Красноармейская, ул. Калинина, ул. Ворошилова, ул. С. Орлова, ул. Советская, ул. Соловьиная, ул. Жигулевская, ул. Ново-Полевая, ул. Футбольная, ул. Лыжная, ул. Окольная, ул. Животноводов, ул. Заветы Ильича, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Восточная, ул. Северная, ул. Западная, ул. Набережная, ул. Александровская; ул. Армянская, ул. Тульская, ул. Омская, ул. Воскресенская, ул. Сатха, ул. Н. Степаняна, ул. И. Багрямяна, ул. Орловская, ул. Ярославская, ул. Тверская, ул. Н. Судакова, ул. Смоленская, ОПХ. "Воскресенка", ЖМ "Чистые пруды", ЖМ "Лесное", проезды Производственный, С. Орлова; переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Александровский).
10.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Троицкое, ул. Вокзальная, ул. Дачная
10.09.2026 года с 10-00 по 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Обшаровка (ул. Липовая)
10.09.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. М-Овсянка
10.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань, ул. Пушкина
11.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань, ул. Новый План
11.09.2026 года с 10-00 по 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Кашпир (ул. Песочная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.