Стало известно, где отключат свет с 11 по 13 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

11.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Лопатино (ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Степная).

11.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Труд (ул. Озерная).

11.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Советская).

12.07.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Кооперативная, ул. Почтовая, пер. Короткий, пер. Березовый, ул. Молодежная, ул. Молодогвардейская, пер. Овражный, ул. Весенняя, ул. Специалистов, ул. Лесная, ул. Мирная, ул. Полевая, пер. Сосновый, ул. Пионерская, ул. Клубная, ул. Кооперативная, ул. Почтовая, ул. Новостроящаяся, ул. Солнечная, ул. Дубовая, ул. Новая, ул. Парковая, ул. Абрикосовая, ул. Яблоневая, ул. Каштановая, ул. Красная, ул. Межлесье, ул. Казачья Дубрава, ул. Луговая).

13.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино (ул. Центральная, ул. Луговая).

13.07.2026 года с 10-00 до 11-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово Ишуткино

13.07.2026 года с 10-00 до 11-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Малое Ишуткино

13.07.2026 года с 10-00 до 11-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово Аделяково

13.07.2026 года с 10-00 до 11-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ивановка

13.07.2026 года с 10-00 до 11-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Нижняя Алексеевка

13.07.2026 года с 10-00 до 11-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Малое Микушкино

13.07.2026 года с 10-00 до 11-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино (ул. Советская, ул. Центральная).

13.07.2026 года с 10-00 до 11-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ганькино Матак

13.07.2026 года с 10-00 до 11-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

13.07.2026 года с 10-00 до 11-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

13.07.2026 года с 10-00 до 11-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Каменка

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Южная).

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. поселок Лесной, ул. Советская).

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая, ул. Рощинская).

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Липовая).

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Дорожная).

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Шоссейная).

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Никонова).

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян

13.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Апальково

13.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

ул. С. Лазо, ул. Суворова

13.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Екатериновка (ул. Есенина, ул. Рабочая, ул. Больничная, пер. Солнечный, ул. Мира, ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Гаражная, ул. Специалистов, ул. Больничная, пер. Строителей, ул. Гагарина, ул. Березовая, ул. Есенина, ул. Фасадная, ул. Лесная, ул. Некрасова, ул. Толстого, ул. Северная, ул. Центральная, ул. 50 Лет Победы)

13.07.2026 года с 11-00 до 19-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Черновский

13.07.2026 года с 11-00 до 19-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Чапаевка

13.07.2026 года с 11-00 до 19-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Черноречье

13.07.2026 года с 11-00 до 19-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Белозерки

13.07.2026 года с 11-00 до 19-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Подлесный

13.07.2026 года с 11-00 до 19-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Нур

14.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.