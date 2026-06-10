Энергетики сообщили, где отключат свет с 11 по 17 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
11.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Пискалы (ул. Кооперативная)
11.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Александровка (ул. Александровская, ул. Ленина)
11.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновый Солонец (ул. Советская)
11.06.2026 года 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Большой Толкай (ул. Подлесная)
11.06.2026 года 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Старый Аманак (ул. Ленина, ул. Родничная, ул. Приречная, ул. Подгорная)
11.06.2026 года 10-00 до 16-00 (местного времени):
Борский район:
с. Новый Кутулук (ул. Тепличная, ул. Юбилейная, ул. Больничная, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Строителей)
11.06.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):
Приволжский район:
п. Ильмень (ул. Молодежная)
11.06.2026 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Александровка ул. Вязовская
11.06.2026 года с 7-00 до 15-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Девлезеркино (ул. Степная)
11.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Сухие Аврали
11.06.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Александровка (ул. Речная).
11.06.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (ул. Луговая, ул. Озерная).
11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Удача (ул. Хрулевых).
11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Крутогорки
11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково (ул. Гагарина).
11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Лесная).
11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старый Буян (ул. Полевая).
11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Михайловка (ул. Степная).
11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Раковка (ул. Комсомольская, ул. Кооперативная).
11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Русская Селитьба (ул. Родниковка).
11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Дорожная).
11.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Каменка (ул. Центральная).
11.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Водный (ул. Центральная).
11.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная).
13.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Александровка (ул. Лазо)
14.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Александровка (ул. Советская, ул. Спартака)
15.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Александровка (ул. Советская, ул. Спартака)
15.06.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
п. Сад Город (ул. Кооперативная, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Школьная);
15.06.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
п. Нижнегорский
15.06.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Тальники
15.06.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Репьевка
15.06.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Старая Михайловка
15.06.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Новая Михайловка.
15.06.2026 года 10-00 до 16-00 (местного времени):
Борский район:
с. Березняки
15.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Хворостянка (ул. Фрунзе)
15.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Обшаровка (ул. Вокзальная)
15.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Кировский
15.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Колыбеловка
15.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Медведьевский
15.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колокольцовка
15.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Сытовка
15.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).
15.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)
15.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).
15.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Русская Селитьба (ул. Первомайская).
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Лебяжинка (ул. Центральная).
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Старая Кармала (ул. Центральная, ул. Средняя).
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Удача (ул. Хрулевых).
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Крутогорки
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково (ул. Гагарина).
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Лесная).
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старый Буян (ул. Полевая).
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Михайловка (ул. Степная).
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Раковка (ул. Комсомольская, ул. Кооперативная).
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Русская Селитьба (ул. Родниковка).
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Дорожная).
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Каменка (ул. Центральная).
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Водный (ул. Центральная).
15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная).
16.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы)
16.06.2026 года с 7-00 до 16.00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)
16.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная)
16.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).
17.06.2026 года с 7-00 до 16.00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).
17.06.2026 года с 7-00 до 16.00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)
17.06.2026 года с 7-00 до 16.00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).
17.06.2026 года с 7-00 до 16.00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.