Энергетики сообщили, где отключат свет с 11 по 17 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

11.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Кооперативная)

11.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Александровская, ул. Ленина)

11.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Советская)

11.06.2026 года 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Большой Толкай (ул. Подлесная)

11.06.2026 года 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак (ул. Ленина, ул. Родничная, ул. Приречная, ул. Подгорная)

11.06.2026 года 10-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Новый Кутулук (ул. Тепличная, ул. Юбилейная, ул. Больничная, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Строителей)

11.06.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Ильмень (ул. Молодежная)

11.06.2026 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Александровка ул. Вязовская

11.06.2026 года с 7-00 до 15-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Девлезеркино (ул. Степная)

11.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Сухие Аврали

11.06.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка (ул. Речная).

11.06.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Луговая, ул. Озерная).

11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача (ул. Хрулевых).

11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково (ул. Гагарина).

11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Лесная).

11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Полевая).

11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка (ул. Степная).

11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Комсомольская, ул. Кооперативная).

11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба (ул. Родниковка).

11.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

11.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Центральная).

11.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Водный (ул. Центральная).

11.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

13.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Лазо)

14.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Советская, ул. Спартака)

15.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Советская, ул. Спартака)

15.06.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

п. Сад Город (ул. Кооперативная, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Школьная);

15.06.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

п. Нижнегорский

15.06.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Тальники

15.06.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Репьевка

15.06.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Старая Михайловка

15.06.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Новая Михайловка.

15.06.2026 года 10-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Березняки

15.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Хворостянка (ул. Фрунзе)

15.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Вокзальная)

15.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Кировский

15.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Колыбеловка

15.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Медведьевский

15.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колокольцовка

15.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Сытовка

15.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

15.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)

15.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

15.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба (ул. Первомайская).

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Лебяжинка (ул. Центральная).

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старая Кармала (ул. Центральная, ул. Средняя).

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача (ул. Хрулевых).

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково (ул. Гагарина).

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Лесная).

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Полевая).

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка (ул. Степная).

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Комсомольская, ул. Кооперативная).

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба (ул. Родниковка).

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Центральная).

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Водный (ул. Центральная).

15.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

16.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы)

16.06.2026 года с 7-00 до 16.00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)

16.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная)

16.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

17.06.2026 года с 7-00 до 16.00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

17.06.2026 года с 7-00 до 16.00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)

17.06.2026 года с 7-00 до 16.00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

17.06.2026 года с 7-00 до 16.00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.