В семи районах области временно отключат свет с 25 по 29 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

25.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)

25.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Смагино

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан (ул. Заречная).

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Рабочая).

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Николаевых).

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Полевая).

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ново-Урайкино (ул. Степная).

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое (ул. Центральная).

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная).

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новоурайкино (ул. Центральная).

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Полевая).

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Батаева)

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с.Тремасово (ул. Кооперативная)

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная).

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Булак (ул. Центральная).

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Светлопольские дачи

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).

25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Ленина).

25.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).

25.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Мочалеевка (ул. Советская)

25.06.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Александровка (ул. Специалистов)

25.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Звезда, ул. Комарова, ул. Гагарина

25.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Софьинский

25.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Бутковский

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан (ул. Заречная).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Рабочая).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Николаевых).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Полевая).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ново-Урайкино (ул. Степная).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое (ул. Центральная).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача)

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новоурайкино (ул. Центральная).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Полевая).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Батаева).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тремасово (ул. Кооперативная).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Булак (ул. Центральная).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Светлопольские дачи

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).

26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Ленина).

26.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Мочалеевка (ул. Советская)

26.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Среднеягодный

26.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Александровка (ул. Юбилейная)

26.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Софьинский

26.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Бутковский

26.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Александровка ул. Вязовская

26.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено

26.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Майоровский

29.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)

29.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.