В семи районах области временно отключат свет с 25 по 29 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
25.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)
25.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Смагино
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Шилан (ул. Заречная).
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Рабочая).
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский (ул. Николаевых).
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Крутогорки
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старый Буян (ул. Полевая).
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Ново-Урайкино (ул. Степная).
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хорошенькое (ул. Центральная).
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Чапаево (ул. Центральная).
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Славянская).
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача)
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Новоурайкино (ул. Центральная).
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Полевая).
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача)
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Батаева)
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с.Тремасово (ул. Кооперативная)
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Чапаево (ул. Центральная).
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Булак (ул. Центральная).
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная).
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Светлопольские дачи
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).
25.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Тростянка (ул. Ленина).
25.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).
25.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Мочалеевка (ул. Советская)
25.06.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Александровка (ул. Специалистов)
25.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. Звезда, ул. Комарова, ул. Гагарина
25.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Софьинский
25.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Бутковский
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Шилан (ул. Заречная).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Рабочая).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский (ул. Николаевых).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Крутогорки
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старый Буян (ул. Полевая).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Ново-Урайкино (ул. Степная).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хорошенькое (ул. Центральная).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Чапаево (ул. Центральная).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Славянская).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (Удача)
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Новоурайкино (ул. Центральная).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Полевая).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача)
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Батаева).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Тремасово (ул. Кооперативная).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Чапаево (ул. Центральная).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Булак (ул. Центральная).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Светлопольские дачи
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).
26.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Тростянка (ул. Ленина).
26.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Мочалеевка (ул. Советская)
26.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Среднеягодный
26.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Александровка (ул. Юбилейная)
26.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Софьинский
26.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Бутковский
26.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Александровка ул. Вязовская
26.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Рамено
26.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Майоровский
29.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)
29.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.