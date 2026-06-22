Энергетики сообщили, где временно отключат свет с 23 по 26 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

23.06.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Винновка

23.06.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково

23.06.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Осиновка

23.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Новоключевский (ул. Лесная).

23.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи (ул. Ленинская, ул. Полевая, ул. Школьная).

23.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).

23.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Денискино (ул. Малая Казванская, ул. Большая Казанская).

23.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Каменка (ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Пионерская).

23.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Разъезд Денискино

23.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Тат. Абдикеево

23.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кадабулак

23.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

23.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красный Строитель

23.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Безводовка

23.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Зубовка

23.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Кутузовский

23.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красная Горка

23.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Борискино-Игар (ул. Северная, ул. Центральная, ул. Тарынвар, ул. Садовая, ул. Церковная, ул. Школьная, ул. Пионерская, ул. Верхняя, ул. Молодежная, ул. Льва Толстого, ул. Гагарина).

23.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Зеленый ключ (ул. Заречная, ул. Центральная)

23.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный Ключ (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Горького, ул. Сидюкова, ул. Жукова, ул. Заречная, ул. Нагорная, ул. Красноармейская).

23.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Чувашское Абдикеево (ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Садовая)

23.06.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Кооперативная, ул. Промысловая, ул. Комсомольская, ул. Учительский городок, ул. Почтовая)

23.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Рабочая).

23.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Николаевых).

23.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

23.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Полевая).

23.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка (ул. Степная).

23.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Комсомольская, ул. Кооперативная).

23.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

23.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

23.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новоурайкино (ул. Центральная).

23.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Полевая).

23.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская, Рощинская).

23.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача)

23.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Батаева).

23.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тремасово (ул. Кооперативная).

23.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Звезда (ул. Мелиораторов, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Кирова, ул. Пионерская, пер. Спортивный, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Победы, ул. Юбилейная, ул. Садовая, ул. Северная);

23.06.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Приволжье (пер. Специалистов, ул. Мелиоративная, ул. Строителей, ул. 30 лет Победы, ул. 70 лет Октября, пер. Солнечный, ул. Аксакова, ул. 50 лет Октября, ул. Дорожная, ул. Дачная, ул. Лермонтова, ул. Больничная, ул. Аэродромная)

23.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод ул. Центральная, ул. Больничная, ул. Школьная, ул. Шоссейная

23.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный (Фермы ООО "Колос")

23.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Устряловский (ул. Центральная, ул. Новая, ул. Рабочая)

23.06.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Муратшино (ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Новостройки)

24.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Полевая)

24.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Покровская, ул. Менделеева, ул. Кутузова, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, 4-й проезд)

24.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).

24.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кадабулак

24.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

24.06.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Кооперативная, Промысловая, Комсомольская, Учительский городок, Почтовая).

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Рабочая).

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Николаевых).

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Полевая).

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка (ул. Степная).

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Комсомольская, ул. Кооперативная).

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новоурайкино (ул. Центральная).

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Полевая).

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Батаева).

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тремасово (ул. Кооперативная).

24.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ з-д им. Тарасова

24.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Криволучье-Ивановка ул. Центральная

24.06.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Спасское (ул. Шоссейная)

24.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Софьинский

24.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Бутковский

24.06.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Муратшино (ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Новостройки)

25.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).

25.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).

25.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Покровская, ул. Менделеева, ул. Кутузова, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, 4-й проезд)

25.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Полевая)

25.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Новая Жизнь

26.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Николаевка

26.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная).

26.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Покровская, ул. Менделеева, ул. Кутузова, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, 4-й проезд)

26.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Полевая)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.