"Электрощит Самара" построит две солнечные электростанции в Читинской области

Завод "Электрощит Самара" получил контракт на строительство двух солнечных электростанций в Читинской области. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" рассказал глава предприятия Дмитрий Куприянов.
"Весь прошлый год мы вели очень серьезную работу по выходу на новый для нас рынок возобновляемых источников энергии. В первую очередь речь идет о строительстве солнечных электростанций. В начале июня подписан договор на строительство двух солнечных электростанций (СЭС Полевая и СЭС Луговая) на 280 мегаватт в Читинской области. Мы получили EPC-контракт (на выполнение полного цикла работ), и нам предстоит полностью построить СЭС и обеспечить поставку собственного оборудования, трансформаторов и сотни километров кабеля. Если мы все сделаем правильно, это выведет нашу компанию на совершенно новый уровень, и мы станем вторым игроком на российском рынке, реализующим подобные проекты, - заявил директор самарского предприятия. - Это очень большой и значимый объект для нас, и, собственно говоря, реализация подобных проектов без "Электрощит-Инжиниринг" была бы для нас невозможной".
Дмитрий Куприянов отметил, что работу необходимо выполнить в очень сжатые сроки - 2,5 года. Регион очень непростой, здесь короткое лето, длинная зима, большое количество холодных дней, к тому же он находится далеко от европейской части страны. Но, по словам Куприянова, эта история станет новой точкой роста на непривычном для "Электрощита" рынке.
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