Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти жителя Самарской области

В СМИ появилась информация о недовольстве родственников погибшего ходом расследования обстоятельств его смерти. По их словам, в биологических образцах, направленных на экспертизу, нашли ДНК посторонних людей, не принадлежащие умершему.

Кроме того, указанная в заключении причина смерти, по мнению родных, не согласуется с тем, как развивались события. Семья настаивает на проверке действий медработников и на привлечении к ответственности тех, кто мог допустить нарушения.

"Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - уточняют в СУ СК РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Павлу Олейнику подготовить доклад, в котором нужно отразить, как продвигается расследование, какие процессуальные решения уже приняты и чем они обоснованы, а также отдельно разобрать аргументы, озвученные в публикации.