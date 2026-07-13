Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти жителя Самарской области

В СМИ появилась информация о недовольстве родственников погибшего ходом расследования обстоятельств его смерти. По их словам, в биологических образцах, направленных на экспертизу, нашли ДНК посторонних людей, не принадлежащие умершему.
Кроме того, указанная в заключении причина смерти, по мнению родных, не согласуется с тем, как развивались события. Семья настаивает на проверке действий медработников и на привлечении к ответственности тех, кто мог допустить нарушения.
"Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - уточняют в СУ СК РФ.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Павлу Олейнику подготовить доклад, в котором нужно отразить, как продвигается расследование, какие процессуальные решения уже приняты и чем они обоснованы, а также отдельно разобрать аргументы, озвученные в публикации.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...