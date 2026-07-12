Из-за атаки БПЛА в Самарской области погиб мужчина, трое человек пострадало

В ночь на 12 июля Самарскую область атаковали БПЛА. В результате погиб мужчина, трое человек, включая ребенка, пострадало. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион. С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Трое человек пострадало, в том числе ребенок. На данный момент они госпитализированы. Вся возможная помощь будет оказана", - сообщил глава региона.
Он добавил, что в результате атаки были повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий. На местах сейчас работают оперативные службы.
"Напоминаю: действует запрет на съемку, публикацию фото и видео БПЛА, последствий их применения.
Приближаться к обломкам БПЛА опасно. В случае обнаружения следует обратиться по экстренному номеру: 112", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Напомним, опасность атаки БПЛА сохраняется с 4:00 утра.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...