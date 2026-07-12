Из-за атаки БПЛА в Самарской области погиб мужчина, трое человек пострадало

В ночь на 12 июля Самарскую область атаковали БПЛА. В результате погиб мужчина, трое человек, включая ребенка, пострадало. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион. С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Трое человек пострадало, в том числе ребенок. На данный момент они госпитализированы. Вся возможная помощь будет оказана", - сообщил глава региона.

Он добавил, что в результате атаки были повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий. На местах сейчас работают оперативные службы.

"Напоминаю: действует запрет на съемку, публикацию фото и видео БПЛА, последствий их применения.

Приближаться к обломкам БПЛА опасно. В случае обнаружения следует обратиться по экстренному номеру: 112", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Напомним, опасность атаки БПЛА сохраняется с 4:00 утра.