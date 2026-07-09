Инвалидность ради выгоды: житель Самары пойдет под суд за мошенничество

Более 736 тыс. руб. незаконно получил самарец, оформив пенсию по инвалидности на основании фальшивых документов, сообщает прокуратура Самарской области.

В 2020 г. гражданин, по данным прокуратуры Октябрьского района Самары, предоставил в уполномоченные органы недостоверные сведения о здоровье, чтобы получить статус инвалида и право на страховую пенсию.

Выплаты он получал с ноября 2020 по июнь 2026 года. За мошенничество в крупном размере ему грозит суд.