Рецидивист из Сызрани вновь предстанет перед судом за кражу велосипеда

В полицию Сызрани поступило заявление от местной жительницы о краже подросткового велосипеда стоимостью 27 тыс. рублей. Заявитель предоставила полицейским фотографию, документы и подробное описание транспортного средства.
Полицейские провели комплекс расследований: осмотрели место, установили важные детали дела, изучили видеозаписи с камер, проверили ранее судимых за имущественные преступления и проживающих в близлежащих домах, а также документацию комиссионных магазинов.
В одном из ломбардов оперативники обнаружили и изъяли приходный ордер, выданный на имя местного 40-летнего жителя, ранее неоднократно судимого за наркотики.
Мужчина был разыскан и доставлен в отдел для дачи показаний. Во время опроса задержанный сообщил, что это он украл велосипед. Ходил по подъездам, заметил велосипед, не очень надежно скрепленный тросом с лестничными перилами, путем рывка повредил запорное устройство. Денежные средства от его реализации потратил на собственные нужды.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках