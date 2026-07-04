Рецидивист из Сызрани вновь предстанет перед судом за кражу велосипеда

В полицию Сызрани поступило заявление от местной жительницы о краже подросткового велосипеда стоимостью 27 тыс. рублей. Заявитель предоставила полицейским фотографию, документы и подробное описание транспортного средства.

Полицейские провели комплекс расследований: осмотрели место, установили важные детали дела, изучили видеозаписи с камер, проверили ранее судимых за имущественные преступления и проживающих в близлежащих домах, а также документацию комиссионных магазинов.

В одном из ломбардов оперативники обнаружили и изъяли приходный ордер, выданный на имя местного 40-летнего жителя, ранее неоднократно судимого за наркотики.

Мужчина был разыскан и доставлен в отдел для дачи показаний. Во время опроса задержанный сообщил, что это он украл велосипед. Ходил по подъездам, заметил велосипед, не очень надежно скрепленный тросом с лестничными перилами, путем рывка повредил запорное устройство. Денежные средства от его реализации потратил на собственные нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".