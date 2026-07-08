В Самарской области лже-почтальоны умыкнули у наивного студента более 270 тыс. рублей

В самарскую полицию обратился иногородний 18‑летний студент одного из вузов. Он сообщил, что стал жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек рассказал, что через приложение в одной из соцсетей ему позвонил незнакомец: мужчина представился сотрудником почты и сообщил, что из дома ему пришла посылка — ее можно забрать прямо сегодня, но для оформления нужно подтвердить данные.

Звонивший уточнил: чтобы не стоять в очереди, посылку можно оформить онлайн, а для этого достаточно продиктовать код из СМС, который сейчас придёт. Студент не заподозрил подвоха и назвал код. Почти сразу ему стали приходить уведомления о списаниях с кредитной банковской карты. Только тогда он понял, что стал жертвой мошенников, и тут же обратился в полицию. Сумма ущерба составила 275 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что в ходе разговора злоумышленники также убедили потерпевшего скачать "специальное приложение для отслеживания посылки" — якобы оно поможет видеть статус доставки в реальном времени и ускорит выдачу. На деле это было вредоносное приложение: оно дало мошенникам доступ к телефону, в том числе к банковским сервисам и СМС.

Сейчас возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают лиц, причастных к мошенничеству.