В Самарской области лже-почтальоны умыкнули у наивного студента более 270 тыс. рублей

В самарскую полицию обратился иногородний 18‑летний студент одного из вузов. Он сообщил, что стал жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Молодой человек рассказал, что через приложение в одной из соцсетей ему позвонил незнакомец: мужчина представился сотрудником почты и сообщил, что из дома ему пришла посылка — ее можно забрать прямо сегодня, но для оформления нужно подтвердить данные.
Звонивший уточнил: чтобы не стоять в очереди, посылку можно оформить онлайн, а для этого достаточно продиктовать код из СМС, который сейчас придёт. Студент не заподозрил подвоха и назвал код. Почти сразу ему стали приходить уведомления о списаниях с кредитной банковской карты. Только тогда он понял, что стал жертвой мошенников, и тут же обратился в полицию. Сумма ущерба составила 275 тысяч рублей.
Позже выяснилось, что в ходе разговора злоумышленники также убедили потерпевшего скачать "специальное приложение для отслеживания посылки" — якобы оно поможет видеть статус доставки в реальном времени и ускорит выдачу. На деле это было вредоносное приложение: оно дало мошенникам доступ к телефону, в том числе к банковским сервисам и СМС.
Сейчас возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают лиц, причастных к мошенничеству.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках