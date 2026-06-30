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Преступления Происшествия

Хореограф из Самары взяла в кредит 450 тыс. руб. и отдала мошенникам

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22‑летняя хореограф из Самарской области стала жертвой мошеннической схемы — она лишилась свыше 450 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Все началось с телефонного звонка: неизвестный представился сотрудником банка и заговорил о срочной необходимости перевыпустить финансовый счет якобы из‑за подозрительные активности. Голос звучал уверенно, оперировал "внутренними процедурами" и настойчиво подчеркивал, что действовать нужно немедленно, иначе деньги окажутся под угрозой. Напуганная девушка, хотя и знала из СМИ о различных способах мошенничества, поверила — мошенник умело имитировал стиль общения настоящего банковского работника.

Под предлогом защиты средств аферист убедил хореографа выполнить ряд действий: продиктовать код из СМС, а затем оформить кредит и перевести полученные деньги на "безопасный" счет. Из‑за сильного эмоционального давления девушка не успела остановиться и критически оценить ситуацию: каждый шаг ей преподносили как единственно верный способ спасти финансы. В результате она не только потеряла крупную сумму — более 450 тыс. руб., — но и осталась с долговыми обязательствами.

Только спустя некоторое время, когда попытки связаться с "сотрудником банка" не дали результата, девушка осознала, что стала жертвой обмана. Она немедленно обратилась в полицию, где подробно рассказала о случившемся и предоставила все имеющиеся данные — номера телефонов, скриншоты переписки, выписки по операциям. Возбуждено уголовное дело, полицейские проводят проверку и принимают меры для установления лиц, причастных к преступлению.

Гид потребителя

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