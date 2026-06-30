Хореограф из Самары взяла в кредит 450 тыс. руб. и отдала мошенникам

22‑летняя хореограф из Самарской области стала жертвой мошеннической схемы — она лишилась свыше 450 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Все началось с телефонного звонка: неизвестный представился сотрудником банка и заговорил о срочной необходимости перевыпустить финансовый счет якобы из‑за подозрительные активности. Голос звучал уверенно, оперировал "внутренними процедурами" и настойчиво подчеркивал, что действовать нужно немедленно, иначе деньги окажутся под угрозой. Напуганная девушка, хотя и знала из СМИ о различных способах мошенничества, поверила — мошенник умело имитировал стиль общения настоящего банковского работника.
Под предлогом защиты средств аферист убедил хореографа выполнить ряд действий: продиктовать код из СМС, а затем оформить кредит и перевести полученные деньги на "безопасный" счет. Из‑за сильного эмоционального давления девушка не успела остановиться и критически оценить ситуацию: каждый шаг ей преподносили как единственно верный способ спасти финансы. В результате она не только потеряла крупную сумму — более 450 тыс. руб., — но и осталась с долговыми обязательствами.
Только спустя некоторое время, когда попытки связаться с "сотрудником банка" не дали результата, девушка осознала, что стала жертвой обмана. Она немедленно обратилась в полицию, где подробно рассказала о случившемся и предоставила все имеющиеся данные — номера телефонов, скриншоты переписки, выписки по операциям. Возбуждено уголовное дело, полицейские проводят проверку и принимают меры для установления лиц, причастных к преступлению.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках