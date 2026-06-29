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Преступления Происшествия

Участник банды из Самарской области ответит за крупное ограбление ТЦ

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Перед судом предстанет участник банды, скрывавшийся более 20 лет, которого обвиняют в бандитизме, разбое и использовании поддельного паспорта, сообщает региональная прокуратура.

Речь идет о нападении, совершенном в ноябре 2004 г., когда ночью в торговый центр ворвалась банда. Преступники избили и связали двоих охранников, а затем опустошили торговые секции, а именно похитили дорогостоящие меховые изделия и вывезли их на машине. При нападении злоумышленники угрожали жертвам пистолетом.

Добычу злоумышленники позже продали третьим лицам.

От действий группировки пострадали 22 предпринимателя, ущерб превысил 53 млн рублей.

"Обвиняемый длительное время скрывался и проживал по поддельному паспорту на территории Омской области, где в 2025 году был задержан сотрудниками правоохранительных органов",- прокомментировали в ведомстве.

Теперь дело направлено в Самарский областной суд. Другие участники нападения и организатор банды уже получили наказание, их приговорили к длительным срокам лишения свободы.

Гид потребителя

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