Участник банды из Самарской области ответит за крупное ограбление ТЦ

Перед судом предстанет участник банды, скрывавшийся более 20 лет, которого обвиняют в бандитизме, разбое и использовании поддельного паспорта, сообщает региональная прокуратура.
Речь идет о нападении, совершенном в ноябре 2004 г., когда ночью в торговый центр ворвалась банда. Преступники избили и связали двоих охранников, а затем опустошили торговые секции, а именно похитили дорогостоящие меховые изделия и вывезли их на машине. При нападении злоумышленники угрожали жертвам пистолетом.
Добычу злоумышленники позже продали третьим лицам.
От действий группировки пострадали 22 предпринимателя, ущерб превысил 53 млн рублей.
"Обвиняемый длительное время скрывался и проживал по поддельному паспорту на территории Омской области, где в 2025 году был задержан сотрудниками правоохранительных органов",- прокомментировали в ведомстве.
Теперь дело направлено в Самарский областной суд. Другие участники нападения и организатор банды уже получили наказание, их приговорили к длительным срокам лишения свободы.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках