В Красноярском районе грузчик дважды крал обувь из посылок, меняя ее на свою

В ОМВД России по Красноярскому району за помощью обратился представитель коммерческой организации, который сообщил о нескольких кражах посылок из складского помещения, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Заявитель предоставил финансовые документы и пояснил полицейским, что до момента оплаты товара получателем имущество остаётся собственностью торговой компании.
Сотрудники территориального отдела внутренних дел осмотрели помещение, опросили работников склада и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Изучив полученные материалы, полицейские восстановили обстоятельства произошедшего: 33-летний ранее судимый за имущественные преступления грузчик организации в ночное время дважды переобувался в кроссовки, которые находил в подготовленных к отправке посылках, оставляя в коробках свою обувь. Подмену оперативно замечали работники склада, которые пытались взыскать со злоумышленника стоимость посылок, но после второго хищения поняли, что самостоятельно не справятся, и обратились за помощью в полицию.
Оперуполномоченные выехали по месту жительства местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признал вину в совершении противоправных деяний и пообещал возместить коммерческой организации ущерб в полном объеме.
В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Дознавателем изучаются материалы, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, проводятся допросы, собираются характеризующие материалы и иные доказательства для подготовки передачи материалов в суд.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках