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Преступления Происшествия

В Красноярском районе грузчик дважды крал обувь из посылок, меняя ее на свою

КРАСНЫЙ ЯР. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ОМВД России по Красноярскому району за помощью обратился представитель коммерческой организации, который сообщил о нескольких кражах посылок из складского помещения, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Заявитель предоставил финансовые документы и пояснил полицейским, что до момента оплаты товара получателем имущество остаётся собственностью торговой компании.

Сотрудники территориального отдела внутренних дел осмотрели помещение, опросили работников склада и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Изучив полученные материалы, полицейские восстановили обстоятельства произошедшего: 33-летний ранее судимый за имущественные преступления грузчик организации в ночное время дважды переобувался в кроссовки, которые находил в подготовленных к отправке посылках, оставляя в коробках свою обувь. Подмену оперативно замечали работники склада, которые пытались взыскать со злоумышленника стоимость посылок, но после второго хищения поняли, что самостоятельно не справятся, и обратились за помощью в полицию.

Оперуполномоченные выехали по месту жительства местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признал вину в совершении противоправных деяний и пообещал возместить коммерческой организации ущерб в полном объеме.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Дознавателем изучаются материалы, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, проводятся допросы, собираются характеризующие материалы и иные доказательства для подготовки передачи материалов в суд.

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