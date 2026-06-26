Самарская студентка лишилась 65 тыс. руб., пытаясь пройти регистрацию для трудоустройства

Студентка одного из самарских вузов, желая подзаработать, лишилась порядка 65 тыс. руб., сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Заманчивое предложение о заработке поступило к 21-летней девушке в одном из мессенджеров. Неизвестный предложил студентке дистанционную работу с большой зарплатой и удобным графиком. Для успешного трудоустройства, по словам неизвестного, требовалось пройти собеседование по телефону, а после девушке предложили зарегистрироваться в "кабинете фриланса". По инструкции "работодателя" она перешла по указанной ссылке, ввела пароль, который пришел ей смс-сообщением и обнаружила списание со своей банковской карты 13 тыс. рублей. Студентку убедили, что деньги списались ошибочно и их можно вернуть — для этого необходимо пройти еще одну регистрацию и продиктовать код. В общей сложности молодая девушка лишилась около 65 тыс. рублей.

Когда она позвонила в банковское учреждение и рассказала о случившемся, ей порекомендовали срочно обратиться в полицию и заблокировать банковскую карту. Студентка написала заявление в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.