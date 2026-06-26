Самарская студентка лишилась 65 тыс. руб., пытаясь пройти регистрацию для трудоустройства

Студентка одного из самарских вузов, желая подзаработать, лишилась порядка 65 тыс. руб., сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Заманчивое предложение о заработке поступило к 21-летней девушке в одном из мессенджеров. Неизвестный предложил студентке дистанционную работу с большой зарплатой и удобным графиком. Для успешного трудоустройства, по словам неизвестного, требовалось пройти собеседование по телефону, а после девушке предложили зарегистрироваться в "кабинете фриланса". По инструкции "работодателя" она перешла по указанной ссылке, ввела пароль, который пришел ей смс-сообщением и обнаружила списание со своей банковской карты 13 тыс. рублей. Студентку убедили, что деньги списались ошибочно и их можно вернуть — для этого необходимо пройти еще одну регистрацию и продиктовать код. В общей сложности молодая девушка лишилась около 65 тыс. рублей.
Когда она позвонила в банковское учреждение и рассказала о случившемся, ей порекомендовали срочно обратиться в полицию и заблокировать банковскую карту. Студентка написала заявление в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках