В Тольятти пьяный водитель большегруза лишился авто стоимостью 5 млн рублей

Житель Тольятти, управлявший тягачом MAN с полуприцепом в нетрезвом виде, получил судимость и лишился транспортного средства, сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в ноябре 2025 г., когда сотрудники ДПС остановили большегруз, а водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Прокуратура Комсомольского района поддержала государственное обвинение по статье "Управление автомобилем в состоянии опьянения". Суд назначил виновному наказание: штраф 200 000 рублей; двухлетний запрет на управление любыми транспортными средствами; конфискацию тягача и полуприцепа в доход государства — общая стоимость изъятого имущества превысила 5 млн рублей.