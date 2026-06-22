В Тольятти пьяный водитель большегруза лишился авто стоимостью 5 млн рублей

Житель Тольятти, управлявший тягачом MAN с полуприцепом в нетрезвом виде, получил судимость и лишился транспортного средства, сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел в ноябре 2025 г., когда сотрудники ДПС остановили большегруз, а водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Прокуратура Комсомольского района поддержала государственное обвинение по статье "Управление автомобилем в состоянии опьянения". Суд назначил виновному наказание: штраф 200 000 рублей; двухлетний запрет на управление любыми транспортными средствами; конфискацию тягача и полуприцепа в доход государства — общая стоимость изъятого имущества превысила 5 млн рублей.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках