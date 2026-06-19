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Преступления Происшествия

Бухгалтер фермерского хозяйства в Самарской области перевела мошенникам 700 тыс. рублей

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию за помощью обратилась бухгалтер одного из фермерских хозяйств, перечислившая 700 тыс. руб. мошенникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Со слов 39-летняя жительница Самарской области, в одном из мессенджеров ей пришло сообщение о якобы взломе учетной записи на портале государственных услуг. В тексте указывался номер телефона и требование для восстановления доступа срочно связаться с технической поддержкой.

Когда женщина позвонила по указанному номеру, ей ответил мужчина, представившийся работником службы поддержки. Он сообщил, что от ее имени оформлена доверенность на получение кредита в одном из банков на сумму более 1 млн рублей. Для предотвращения списания средств и закрытия "угрозы" незнакомец посоветовал срочно перевести аналогичную сумму на временный счет, якобы для блокировки операции.

Женщина сообщила незнакомцу, что у нее есть только 700 тыс. руб. наличными. Аферист пояснил ей, что этого мало, но для остановки выдачи кредита можно будет доложить оставшиеся деньги позже.

Следуя полученным от мошенника инструкциям, сельская жительница приехала в областную столицу и совершила перевод имеющейся суммы по QR-коду в банкомате через приложение одного из банков.

Вернувшись домой, она рассказала о случившем родственникам, и те убедили ее обратиться в полицию за помощью. В настоящее время возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личности причастных.

Гид потребителя

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