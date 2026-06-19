Бухгалтер фермерского хозяйства в Самарской области перевела мошенникам 700 тыс. рублей

В полицию за помощью обратилась бухгалтер одного из фермерских хозяйств, перечислившая 700 тыс. руб. мошенникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Со слов 39-летняя жительница Самарской области, в одном из мессенджеров ей пришло сообщение о якобы взломе учетной записи на портале государственных услуг. В тексте указывался номер телефона и требование для восстановления доступа срочно связаться с технической поддержкой.
Когда женщина позвонила по указанному номеру, ей ответил мужчина, представившийся работником службы поддержки. Он сообщил, что от ее имени оформлена доверенность на получение кредита в одном из банков на сумму более 1 млн рублей. Для предотвращения списания средств и закрытия "угрозы" незнакомец посоветовал срочно перевести аналогичную сумму на временный счет, якобы для блокировки операции.
Женщина сообщила незнакомцу, что у нее есть только 700 тыс. руб. наличными. Аферист пояснил ей, что этого мало, но для остановки выдачи кредита можно будет доложить оставшиеся деньги позже.
Следуя полученным от мошенника инструкциям, сельская жительница приехала в областную столицу и совершила перевод имеющейся суммы по QR-коду в банкомате через приложение одного из банков.
Вернувшись домой, она рассказала о случившем родственникам, и те убедили ее обратиться в полицию за помощью. В настоящее время возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личности причастных.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках