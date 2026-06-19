Боксера из Тольятти арестовали по делу Ильи Трабера

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца питерского бизнесмена Илью Трабера, обвиняемого по делу о заказных убийствах, и боксера Алисултана Надирбегова из Тольятти, сообщает ТАСС.
75-летнему бизнесмену предъявлено обвинение по пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство организованной группой из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия организованной группой). Оно связано с убийством в 2020 г. предпринимателя и депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова — отца первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.
По версии следствия, киллером, убившим Петрова из снайперской винтовки был Надирбегов.
Алисултан Надирбегов родился в Дагестане, профессиональным боксом занимался в Тольятти. Дважды чемпион России по боксу. На профессиональном ринге его высшим достижением стал пояс интерконтинентального чемпиона WBO Asia-Pacific в весовой категории до 69,6 килограмма. Тогда он находился на 10-м месте рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO).
Надирбегов имел условную судимость. Он был участником "разборок" на деревообрабатывающем предприятии "Холдинг" в Ульяновской области, произошедших в 2016 году. Тогда один человек погиб, трое были ранены.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках