Боксера из Тольятти арестовали по делу Ильи Трабера

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца питерского бизнесмена Илью Трабера, обвиняемого по делу о заказных убийствах, и боксера Алисултана Надирбегова из Тольятти, сообщает ТАСС.

75-летнему бизнесмену предъявлено обвинение по пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство организованной группой из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия организованной группой). Оно связано с убийством в 2020 г. предпринимателя и депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова — отца первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.

По версии следствия, киллером, убившим Петрова из снайперской винтовки был Надирбегов.

Алисултан Надирбегов родился в Дагестане, профессиональным боксом занимался в Тольятти. Дважды чемпион России по боксу. На профессиональном ринге его высшим достижением стал пояс интерконтинентального чемпиона WBO Asia-Pacific в весовой категории до 69,6 килограмма. Тогда он находился на 10-м месте рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO).

Надирбегов имел условную судимость. Он был участником "разборок" на деревообрабатывающем предприятии "Холдинг" в Ульяновской области, произошедших в 2016 году. Тогда один человек погиб, трое были ранены.