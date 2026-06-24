Сельская жительница осуждена за участие в жестоком нападении на пенсионера

В Шигонском районе вступил в силу приговор за жестокое нападение на 94‑летнего пенсионера. Женщина, не остановившая брата‑нападавшего, отправится в колонию на 9 лет. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В январе 2025 г. осужденная совместно с братом, действуя по предварительному сговору и распределив роли, незаконно проникла в домовладение потерпевшего с целью хищения чужого имущества. Когда пенсионер заметил незваных гостей, мужчина нанес пожилому человеку не менее семи ударов деревянным бруском по разным частям тела, причинив тяжкий вред здоровью.

При этом женщина не пыталась остановить расправу, фактически поддержав преступный план своим бездействием. После избиения пара забрала из дома электрический секатор, сотовый телефон и металлический сейф.

Суд первой инстанции учел особую тяжесть содеянного и назначил женщине 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная посчитала наказание слишком суровым и подала апелляцию. Однако прокурор привел суду весомые аргументы, а именно: преступление совершено группой по предварительному сговору, сопряжено с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью, а бездействие женщины нельзя расценивать как пассивное присутствие — оно стало частью общего преступного умысла.

Судебная коллегия согласилась с позицией гособвинителя: жалоба отклонена, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.