В Самаре компанию заподозрили в неуплате налогов на 5 млн рублей

Сотрудники отдела по Октябрьскому району Самары СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении директора компании, подозреваемого в неуплате налогов.

Изначально недоимки заметили работники налоговой службы. Они передали данные в Следственный комитет.

"По данным следствия, в период с 2025 года по февраль 2026 года руководитель организации, зная о наличии задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму более 5 млн рублей, а также о принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств организации на указанную сумму, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ, должно быть произведено взыскание недоимки", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Предполагается, что фигурант отправил распорядительные письма в другую фирму, минуя расчетные счета общества. По итогу деньги поступили на счет третьих лиц. Следователи приняли обеспечительные меры, изъяли налоговую и учредительную документацию.

По информации Волга Ньюс, речь идет об ООО "Дизайн. Архитектура. Строительство" ("Д.Ар.С."). Учредителем и директором компании, по данным ИАС Seldon.Basis, является Руслан Гарипов. Основным видом деятельности указана разработка строительных проектов. Выручка за 2025 год указана в 146 млн рублей, при убытке в 6,55 млн рублей. На балансе отражены активы на 122,7 млн рублей.

Компания зарегистрирована в ТЦ "Кубатура Люкс" на пр. Ленина, 25. В профиле на страничке сети "ВКонтакте" указано: "Строим и реконструируем бассейны, офисы. Укладка керамогранита и плитки, колеруем и поставляем краски KALE, строительные смеси KALEKIM, благоустройство территорий - комплексы на любой стадии работы". Последняя запись при этом датируется октябрем прошлого года.

В мае текущего года Федеральная налоговая служба подала иск о признании компании несостоятельной по упрощенной процедуре банкротства. Однако Арбитражный суд Самарской области заявление вернул, сославшись на то, что в иске "отражена информация об отсутствии у должника имущества, достаточного для погашения судебных расходов, а также отсутствует вероятность обнаружения имущества, достаточного для погашения судебных расходов". Согласия же на финансирование процедуры банкротства из средств федерального бюджета ФНС не выразила.