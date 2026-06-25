В Самаре компанию заподозрили в неуплате налогов на 5 млн рублей

Сотрудники отдела по Октябрьскому району Самары СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении директора компании, подозреваемого в неуплате налогов.
Изначально недоимки заметили работники налоговой службы. Они передали данные в Следственный комитет.
"По данным следствия, в период с 2025 года по февраль 2026 года руководитель организации, зная о наличии задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму более 5 млн рублей, а также о принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств организации на указанную сумму, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ, должно быть произведено взыскание недоимки", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.
Предполагается, что фигурант отправил распорядительные письма в другую фирму, минуя расчетные счета общества. По итогу деньги поступили на счет третьих лиц. Следователи приняли обеспечительные меры, изъяли налоговую и учредительную документацию.
По информации Волга Ньюс, речь идет об ООО "Дизайн. Архитектура. Строительство" ("Д.Ар.С."). Учредителем и директором компании, по данным ИАС Seldon.Basis, является Руслан Гарипов. Основным видом деятельности указана разработка строительных проектов. Выручка за 2025 год указана в 146 млн рублей, при убытке в 6,55 млн рублей. На балансе отражены активы на 122,7 млн рублей.
Компания зарегистрирована в ТЦ "Кубатура Люкс" на пр. Ленина, 25. В профиле на страничке сети "ВКонтакте" указано: "Строим и реконструируем бассейны, офисы. Укладка керамогранита и плитки, колеруем и поставляем краски KALE, строительные смеси KALEKIM, благоустройство территорий - комплексы на любой стадии работы". Последняя запись при этом датируется октябрем прошлого года.
В мае текущего года Федеральная налоговая служба подала иск о признании компании несостоятельной по упрощенной процедуре банкротства. Однако Арбитражный суд Самарской области заявление вернул, сославшись на то, что в иске "отражена информация об отсутствии у должника имущества, достаточного для погашения судебных расходов, а также отсутствует вероятность обнаружения имущества, достаточного для погашения судебных расходов". Согласия же на финансирование процедуры банкротства из средств федерального бюджета ФНС не выразила.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках