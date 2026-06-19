Жители Чапаевска стали фигурантами уголовных дел за распространение наркотиков

На трассе в Самарской области полицейские задержали мужчину и женщину — жителей Чапаевска, по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
В ходе осмотра их автомобиля обнаружен и изъят целлофановый пакет, внутри которого находились 37 свертков с порошкообразным веществом. При обыске в квартире ранее не судимых чапаевцев сотрудники полиции изъяли пакет с подобным содержимым, электронные весы и другие приспособления для фасовки.
Согласно экспертизе, все изъятые вещества являются наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 90 граммов.
Как пояснил оперативникам 51-летний мужчина, ему позвонил незнакомец и предложил распространять наркотики за деньги. Он поделился идеей "заработка" с 44-летней сожительницей, после чего они забрали в указанном "работодателем" месте два пакета с запрещенными веществами, один расфасовали на мелкие дозы и везли для распространения на территории Безенчукского района.
В отношении задержанных возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Судом по ходатайству следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках