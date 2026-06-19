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Преступления Происшествия

Жители Чапаевска стали фигурантами уголовных дел за распространение наркотиков

БЕЗЕНЧУК. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На трассе в Самарской области полицейские задержали мужчину и женщину — жителей Чапаевска, по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В ходе осмотра их автомобиля обнаружен и изъят целлофановый пакет, внутри которого находились 37 свертков с порошкообразным веществом. При обыске в квартире ранее не судимых чапаевцев сотрудники полиции изъяли пакет с подобным содержимым, электронные весы и другие приспособления для фасовки.

Согласно экспертизе, все изъятые вещества являются наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 90 граммов.

Как пояснил оперативникам 51-летний мужчина, ему позвонил незнакомец и предложил распространять наркотики за деньги. Он поделился идеей "заработка" с 44-летней сожительницей, после чего они забрали в указанном "работодателем" месте два пакета с запрещенными веществами, один расфасовали на мелкие дозы и везли для распространения на территории Безенчукского района. 

В отношении задержанных возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Судом по ходатайству следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Гид потребителя

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