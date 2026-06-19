В Октябрьске юный велосипедист попал под колеса "Газели"

В четверг, 18 июня, в 15:30 в Октябрьске 10-летний велосипедист оказался под колесами "Газели".

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло на ул. Ленинградской. Водитель автомобиля наехал на ребенка, который выехал со второстепенной дороги на проезжую часть.

Ребенок бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.