На Мехзаводе водитель Harley-Davidson сбил пешехода и въехал в столб

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В четверг, 18 июня, в Красноглинском районе Самары 37-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson наехал на пешехода, а затем врезался в столб.

Фото: ГУ МВД по Самарской области