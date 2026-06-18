В Самаре ребенок на самокате въехал в Lada Largus

В четверг, 18 июня, в Самаре у дома № 200 по ул. Карла Маркса маленький ребенок на самокате ударился о Lada Largus, который ехал по двору.

В момент столкновения родители были рядом. Они заявили сотрудникам полиции, что ребенок не пострадал и претензий к водителю автомобиля они не имеют.

"В настоящее время в отделе полиции участники ДТП оформляют административный материал, предусмотренный ст. 12.9 КоАП РФ. По результатам проверки полицейские примут решение в соответствии с законодательством", — сообщает ГУ МВД по Самарской области.