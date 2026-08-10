Музей Эльдара Рязанова проведет экскурсию по своей выставке и расскажет о звездах кинематографа в Самаре

В четверг, 13 августа, в 19:00 в сквере музея Эльдара Рязанова пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "В поисках Юрия Деточкина" (12+), которая приурочена к 60-летию фильма "Берегись автомобиля" (1966, 12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Выставка состоит из 7 разделов. Посетители узнают о культурном контексте фильма и о прототипах главного персонажа, о работе композитора Андрея Петрова, о пробах актеров и распределении ролей, о смысле постановки "Гамлета" в кинокартине и многом другом. Кроме того, гости увидят кадры со съемок "Берегись автомобиля", обложку к одноименной книге Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова (именно ее сюжет лег в основу сценария), водительское удостоверение режиссера, а также познакомятся с другими знаменитыми "жуликами" отечественного кинематографа. В завершении экспозиции каждый сможет самостоятельно вынести вердикт — определить, виновен Деточкин или нет.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В субботу, 15 августа, в 15:00 состоится пешеходная экскурсия "Звезды кинематографа в Самаре" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник Музея Рязанова Елена Шатилова.

Детские годы связывают с Куйбышевом Эльдара Рязанова, Андрея Миронова, Елену Санаеву, Ольгу Остроумову и других звезд кинематографа. Для некоторых из них Самара стала местом рождения, для кого-то — городом из воспоминаний о семье и школе. Улицы помнят будущих знаменитостей совсем юными, такими они предстанут и перед участниками прогулки. На экскурсии гости узнают о детстве отечественных кинозвезд.

Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа.

Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.