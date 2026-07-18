В Самаре прошла встреча с художником-эмальером Диной Богусоновой

16 июля в галерее "Новое пространство" Самарской областной библиотеки прошла встреча с мастером-эмальером Диной Богусоновой "Горячее сердце эмали", на которой она рассказала об этом древнем искусстве.
Художники-эмальеры работают со стекловидной массой и металлом (преимущественно медью), которые обжигают в печи. Все работы являются единичными - нельзя повторить точь-в-точь одну и ту же картину. Поэтому если она продается, то художник прощается с ней навсегда.
Художница Татьяна Смирнова так отрекомендовала Дину Богусонову: "Ее работы представлены во многих музеях, у нее удивительные эмали. Она одна из немногих художников-эмальеров, которые выходят из плоскости на полуобъемные и объемные формы, также у Дины чувствуется живописная тематика, именно плавная и очень красивая. И в каждой картине виден ее авторский почерк".
После лекции о том, что такое эмаль, как делаются работы, в каких печах и как эмаль проявляется, художница ответила на вопросы из зала.
– Почему вы выбрали именно эмаль?
– В 1990-е годы я училась в Самарском художественном училище. Тогда нас возили в Москву, Питер, и однажды я увидела выставку эмальеров. Поняла, что это сделано на металле, и мне безумно понравилось. Казалось, что это какое-то волшебство, что-то невообразимое. После училища я искала, где можно работать с металлом, нашла, но мне сказали: "Девушка, у нас ковка, вообще-то". И только в 2007 году в мастерской в Ярославле, где сейчас открыт центр "Эмалис", я научилась этому искусству. После этого захотела свою мастерскую. А помог мне собрать ее мой муж.
– Скажите, пожалуйста, что вас вдохновило на создание графической серии?
– Я - художник. И как у каждого художника, мои первые работы были графическими (тушь, перо). Потом занималась офортами, купила даже офортный станок. Потом занималась живописью. Графические листы меня никогда не отпускают, я занимаюсь ими параллельно - графика, живопись, эмали. И по прошествии лет я всегда делаю все сериями. Чем-то увлекаюсь и делаю живописную серию или эмальерную серию.
Например, подарили мне кусок черной эмали. Подумала - как прекрасно, сделаю черную работу, а где черное, там сразу и белое. Это как с "Рыбами". Был такой заказ у меня от питерского коллекционера, который покупал работы из эмали. Он показал мне фотографию подсвечника из латуни в форме рыбы и спросил, смогу ли я сделать что-то похожее на эмали. Я засомневалась. В итоге я приехала домой и начала делать, а потом поняла, что надо сначала рассказать коллекционеру, что я начала делать. Сделала три рыбы: "Ковчег", "Семья" и "Ангелы". Он выбрал одну из трех, вторую купил другой коллекционер, а третью я оставила себе.
– Что вы делаете с работами, в которых ваш замысел не воплотился?
– Если не получилось, делаю второй раз. Если не получилось во второй - делаю в третий. Иногда получается так, что из мастерской работы не выходят до тех пор, пока они не выглядят так, как должна быть в моем представлении. Стараешься добиться этого, а когда долго делаешь - можно даже отколоть кусок и переделать. И кстати говоря, так могут рождаться и новые работы.
В галерее представлены работы не только Дины Богусовной, но и художников из разных городов: Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Владивостока, Ярославля и других. По словам Дины, саму выставку собирали в Сибири - художники прислали свои работы в Новокузнецк. Оттуда выставка переместилась в Томск, потом в Самару, а дальше поедет в Тольятти.
Так как искусство раскрывается каждому человеку по-разному, работы Дины и других эмальеров тоже раскрываются каждому по-своему. Работа может жить отдельно от автора, и между ними может происходить диалог. "Пласты восприятия для каждого человека свои, и иногда бывает так, что человек может найти что-то больше, чем я в свои работы вкладывала", - говорит Дина Богусонова.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!