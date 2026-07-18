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Музеи и выставки Культура

В Самаре прошла встреча с художником-эмальером Диной Богусоновой

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 июля в галерее "Новое пространство" Самарской областной библиотеки прошла встреча с мастером-эмальером Диной Богусоновой "Горячее сердце эмали", на которой она рассказала об этом древнем искусстве.

Фото: Денис Липатов

Художники-эмальеры работают со стекловидной массой и металлом (преимущественно медью), которые обжигают в печи. Все работы являются единичными - нельзя повторить точь-в-точь одну и ту же картину. Поэтому если она продается, то художник прощается с ней навсегда. 

Художница Татьяна Смирнова так отрекомендовала Дину Богусонову: "Ее работы представлены во многих музеях, у нее удивительные эмали. Она одна из немногих художников-эмальеров, которые выходят из плоскости на полуобъемные и объемные формы, также у Дины чувствуется живописная тематика, именно плавная и очень красивая. И в каждой картине виден ее авторский почерк".

фото: Денис Липатов

После лекции о том, что такое эмаль, как делаются работы, в каких печах и как эмаль проявляется, художница ответила на вопросы из зала.

– Почему вы выбрали именно эмаль?

– В 1990-е годы я училась в Самарском художественном училище. Тогда нас возили в Москву, Питер, и однажды я увидела выставку эмальеров. Поняла, что это сделано на металле, и мне безумно понравилось. Казалось, что это какое-то волшебство, что-то невообразимое. После училища я искала, где можно работать с металлом, нашла, но мне сказали: "Девушка, у нас ковка, вообще-то". И только в 2007 году в мастерской в Ярославле, где сейчас открыт центр "Эмалис", я научилась этому искусству. После этого захотела свою мастерскую. А помог мне собрать ее мой муж.

– Скажите, пожалуйста, что вас вдохновило на создание графической серии?

– Я - художник. И как у каждого художника, мои первые работы были графическими (тушь, перо). Потом занималась офортами, купила даже офортный станок. Потом занималась живописью. Графические листы меня никогда не отпускают, я занимаюсь ими параллельно - графика, живопись, эмали. И по прошествии лет я всегда делаю все сериями. Чем-то увлекаюсь и делаю живописную серию или эмальерную серию.

Например, подарили мне кусок черной эмали. Подумала - как прекрасно, сделаю черную работу, а где черное, там сразу и белое. Это как с "Рыбами". Был такой заказ у меня от питерского коллекционера, который покупал работы из эмали. Он показал мне фотографию подсвечника из латуни в форме рыбы и спросил, смогу ли я сделать что-то похожее на эмали. Я засомневалась. В итоге я приехала домой и начала делать, а потом поняла, что надо сначала рассказать коллекционеру, что я начала делать. Сделала три рыбы: "Ковчег", "Семья" и "Ангелы". Он выбрал одну из трех, вторую купил другой коллекционер, а третью я оставила себе.

– Что вы делаете с работами, в которых ваш замысел не воплотился?

– Если не получилось, делаю второй раз. Если не получилось во второй - делаю в третий. Иногда получается так, что из мастерской работы не выходят до тех пор, пока они не выглядят так, как должна быть в моем представлении. Стараешься добиться этого, а когда долго делаешь - можно даже отколоть кусок и переделать. И кстати говоря, так могут рождаться и новые работы. 

В галерее представлены работы не только Дины Богусовной, но и художников из разных городов: Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Владивостока, Ярославля и других. По словам Дины, саму выставку собирали в Сибири - художники прислали свои работы в Новокузнецк. Оттуда выставка переместилась в Томск, потом в Самару, а дальше поедет в Тольятти.

Так как искусство раскрывается каждому человеку по-разному, работы Дины и других эмальеров тоже раскрываются каждому по-своему. Работа может жить отдельно от автора, и между ними может происходить диалог.  "Пласты восприятия для каждого человека свои, и иногда бывает так, что человек может найти что-то больше, чем я в свои работы вкладывала", - говорит Дина Богусонова. 

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