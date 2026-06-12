На "Станкозаводе" откроется выставочный проект "Четвертое пространство: Акт II"

В Самаре на территории креативного кластера "Станкозавод" с 12 по 30 июня будет работать мультимедийная выставка "Четвертое пространство: Акт II". Авторы проекта предложат посетителям погрузиться в иммерсивную среду, где с помощью света, звука и пространственных инсталляций создается эффект искажения привычной реальности.

Проект подготовлен S U D A K O V studio в рамках деятельности "Центра Пространственных Структур" — мобильной исследовательской платформы, которая использует различные городские площадки для создания художественных инсталляций и экспериментов с восприятием пространства.

Как отмечают организаторы проекта, новая экспозиция посвящена взаимодействию цифрового искусства, света, звука и архитектурной среды. Посетители выставки будут погружены в специально созданное пространство, где привычные представления о геометрии, времени и физических законах подвергаются художественному переосмыслению.

По словам организаторов, инсталляция сочетает световые решения, пространственные конструкции и саунд-дизайн, формируя для зрителей необычный опыт восприятия пространства.

"Это портал в контролируемую аномальную зону, где цифровое искусство сливается с пространственной геометрией", — отмечается в анонсе.

Посетить выставку можно с понедельника по четверг с 16:00 до 20:00, с пятницы по воскресенье — с 12:00 до 20:00. Стоимость билета составит 500 рублей.