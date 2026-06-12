На "Станкозаводе" откроется выставочный проект "Четвертое пространство: Акт II"

В Самаре на территории креативного кластера "Станкозавод" с 12 по 30 июня будет работать мультимедийная выставка "Четвертое пространство: Акт II". Авторы проекта предложат посетителям погрузиться в иммерсивную среду, где с помощью света, звука и пространственных инсталляций создается эффект искажения привычной реальности.
Проект подготовлен S U D A K O V studio в рамках деятельности "Центра Пространственных Структур" — мобильной исследовательской платформы, которая использует различные городские площадки для создания художественных инсталляций и экспериментов с восприятием пространства.
Как отмечают организаторы проекта, новая экспозиция посвящена взаимодействию цифрового искусства, света, звука и архитектурной среды. Посетители выставки будут погружены в специально созданное пространство, где привычные представления о геометрии, времени и физических законах подвергаются художественному переосмыслению.
По словам организаторов, инсталляция сочетает световые решения, пространственные конструкции и саунд-дизайн, формируя для зрителей необычный опыт восприятия пространства.
"Это портал в контролируемую аномальную зону, где цифровое искусство сливается с пространственной геометрией", — отмечается в анонсе.
Посетить выставку можно с понедельника по четверг с 16:00 до 20:00, с пятницы по воскресенье — с 12:00 до 20:00. Стоимость билета составит 500 рублей.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!