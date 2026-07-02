Музей Эльдара Рязанова и Музей-галереи "Заварка" подготовили мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

В среду, 8 июля, Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея "Заварка" проведут несколько мероприятий ко Дню семьи, любви и верности.

В Музее Эльдара Рязанова в 14:00 пройдет мастер-класс "Ромашка для тебя" (6+). Главным символом праздника является летний цветок, который олицетворяет и символизирует чистоту, нежность, мечту о любви. На занятии дети сделают объемную ромашку из бумаги.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В 16:00 начнется мероприятие для семейной аудитории "Интерактивное путешествие по экспозиции" (6+). Посетители пройдутся по залам музея и познакомятся поближе с экспонатами. В отличие от классической экскурсии, эта встреча будет сопровождаться интерактивными заданиями и вопросами.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

Также в этот день в Сквере Эльдара Рязанова пройдут кинопоказы. В 17:00 начнется военная мелодрама Юлия Райзмана "Машенька" (1942, 6+), а в 18:30 — фильм Юрия Егорова о судьбе многодетной матери и ее семьи "Однажды двадцать лет спустя" (1980, 12+). Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

В Музей-галерее "Заварка" в 16:00 состоится настольная игра "Однокоренные" (12+) от проекта "ПроПра". В этой карточной игре 100 вопросов, которые объединяют поколения и сохраняют семейную историю. Взрослым они помогут раскрыть забытые страницы памяти и углубиться в воспоминания, а детям — узнать много нового про своих родителей и родственников.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.