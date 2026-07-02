Музей Эльдара Рязанова и Музей-галереи "Заварка" подготовили мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

В среду, 8 июля, Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея "Заварка" проведут несколько мероприятий ко Дню семьи, любви и верности.
В Музее Эльдара Рязанова в 14:00 пройдет мастер-класс "Ромашка для тебя" (6+). Главным символом праздника является летний цветок, который олицетворяет и символизирует чистоту, нежность, мечту о любви. На занятии дети сделают объемную ромашку из бумаги.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В 16:00 начнется мероприятие для семейной аудитории "Интерактивное путешествие по экспозиции" (6+). Посетители пройдутся по залам музея и познакомятся поближе с экспонатами. В отличие от классической экскурсии, эта встреча будет сопровождаться интерактивными заданиями и вопросами.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Также в этот день в Сквере Эльдара Рязанова пройдут кинопоказы. В 17:00 начнется военная мелодрама Юлия Райзмана "Машенька" (1942, 6+), а в 18:30 — фильм Юрия Егорова о судьбе многодетной матери и ее семьи "Однажды двадцать лет спустя" (1980, 12+). Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.
В Музей-галерее "Заварка" в 16:00 состоится настольная игра "Однокоренные" (12+) от проекта "ПроПра". В этой карточной игре 100 вопросов, которые объединяют поколения и сохраняют семейную историю. Взрослым они помогут раскрыть забытые страницы памяти и углубиться в воспоминания, а детям — узнать много нового про своих родителей и родственников.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!