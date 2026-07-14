Музей-галерея "Заварка" приглашает на авторскую экскурсию Екатерины Гуровой и чайную церемонию

В пятницу, 17 июля, в 18:30 пройдет авторская экскурсия кандидата исторических наук, заместителя директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующей Музеем-галереей "Заварка" Екатерины Гуровой "Прекрасный старый дом" (12+). Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

Мероприятие начнется с тематической прогулки по Самарской площади и ул. Галактионовской, после чего посетители зайдут в "Заварку" и пройдутся по залам дома Маштакова. В камерной атмосфере гости узнают об истории здания в разные периоды, обсудят устройство доходного дома и коммунального жилья. При этом особое внимание будет сконцентрировано на архитектурных особенностях планировки, внутреннем устройстве быта и способах организации досуга жильцов разных эпох.

В завершение мероприятия экскурсанты выпьют горячего ароматного чаю и увидят эксклюзивное интервью с бывшей жительницей дома - Маргаритой Барской.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г.о. Самара "Музей Э.А.Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие - 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 18 июля, в 16:00 в "Заварке" состоится чайная церемония "Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий" (12+). Ее проведет культуролог, эксперт по чайным культурам мира Александра Шайдрова.

"Приглашаем вас на необычное чаепитие, - сообщают организаторы. - Вы совершите путешествие во времени: за одним столом, в одной комнате, вы ощутите смену традиций, вкусов и судеб - от размеренного уклада купеческой семьи до шумной коммунальной жизни, от забытой русской чайной традиции до ее возрождения теперь".

Стены дома Маштакова помнят три эпохи, каждый слой истории оставил на них свой отпечаток и свой рецепт чаепития. Церемония станет диалогом с прошлым и непринужденным разговором с будущим, а главным собеседником окажется сам дом. Гости познакомятся с традиционными для каждой эпохи чаями, способами их заваривания и подачи.

Вход на мероприятие - 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.