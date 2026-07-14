Музей-галерея "Заварка" приглашает на авторскую экскурсию Екатерины Гуровой и чайную церемонию

В пятницу, 17 июля, в 18:30 пройдет авторская экскурсия кандидата исторических наук, заместителя директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующей Музеем-галереей "Заварка" Екатерины Гуровой "Прекрасный старый дом" (12+). Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".
Мероприятие начнется с тематической прогулки по Самарской площади и ул. Галактионовской, после чего посетители зайдут в "Заварку" и пройдутся по залам дома Маштакова. В камерной атмосфере гости узнают об истории здания в разные периоды, обсудят устройство доходного дома и коммунального жилья. При этом особое внимание будет сконцентрировано на архитектурных особенностях планировки, внутреннем устройстве быта и способах организации досуга жильцов разных эпох.
В завершение мероприятия экскурсанты выпьют горячего ароматного чаю и увидят эксклюзивное интервью с бывшей жительницей дома - Маргаритой Барской.
Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г.о. Самара "Музей Э.А.Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.
Вход на мероприятие - 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В субботу, 18 июля, в 16:00 в "Заварке" состоится чайная церемония "Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий" (12+). Ее проведет культуролог, эксперт по чайным культурам мира Александра Шайдрова.
"Приглашаем вас на необычное чаепитие, - сообщают организаторы. - Вы совершите путешествие во времени: за одним столом, в одной комнате, вы ощутите смену традиций, вкусов и судеб - от размеренного уклада купеческой семьи до шумной коммунальной жизни, от забытой русской чайной традиции до ее возрождения теперь".
Стены дома Маштакова помнят три эпохи, каждый слой истории оставил на них свой отпечаток и свой рецепт чаепития. Церемония станет диалогом с прошлым и непринужденным разговором с будущим, а главным собеседником окажется сам дом. Гости познакомятся с традиционными для каждой эпохи чаями, способами их заваривания и подачи.
Вход на мероприятие - 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!